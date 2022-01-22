طريقة عمل كريم الكركم والنشا لتبيض البشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال

كريم الكركم والنشا، الكركم من المواد الطبيعية المفيدة جداً للبشرة والتي يتم استخدامها في بلاد الهند وشرق آسيا للاهتمام بالبشرة، وخاصةً تفتيح البشرة وتخليصها من البقع الداكنة وتوحيد لونها، وهذا لأن الكركم يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي وهذا يساعد على إنتاج الكولاجين في البشرة وهذا يجعلها أكثر بياضاً ونضرة، كما يحتوي على الكركم على فيتامين ب 6 والذي يساعد على إنتاج خلايا جديدة، بالإضافة إلى ذلك فإن الكركم يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم وهذا يرطب البشرة بشكل كبير، لذلك إليكم مجموع من الوصفات البسيطة للكركم لتفتيح البشرة بسرعة.

طريقة عمل كريم الكركم والنشا لتبيض البشرة

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

نخلط جميع المكونات السابقة سوياً ثم نوزع الخليط على البشرة.

نترك الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة أو حتى يجف الخليط تماماً.

نغسل البشرة بالماء الدافئ ثم البارد.

نكرر هذا الماسك في الأسبوع مرتين أو ثلاثة للحصول على نتيجة مرضية وسريعة.

معجزة كريم الكركم وماء الورد للتفتيح الفوري

ربع كوب من الأرز المطحون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ماء ورد.

طريقة التحضير

نخلط الأرز مع الكركم ثم نضيف ماء الورد بالتدريج ونخلط حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.

نوزع الخليط على الوجه ونتركه لمدة ربع ساعة.

نغسل البشرة بالماء الدافئ ثم البارد ونكرر هذا الخليط ثلاث مرات في الأسبوع.

وصفة الكركم والزبادي لشد البشرة

نصف ثمرة أفوكادو.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة التحضير

نقشر الأفوكادو ثم نهرسه جيداً جيداً ثم نضيف الزبادي والكركم ونخلط جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

نوزع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نغسل البشرة جيداً.

نكرر هذا الخليط مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

ماسك الكركم والحليب

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الحليب.

طريقة التحضير