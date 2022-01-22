بديل الكيراتين.. بملعقة فازلين افردي شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير خلال ساعتين

فرد الشعر الخشن بالفازلين، لا داعي لإنفاق الكثير من الأموال في صالونات التجميل لتنعيم الشعر الخشن وفرده، لأنه يمكن الحصول على شعر ناعم في المنزل وبون إنفاق أي أموال مبالغ فيها، وذلك عن طريق استخدام الفازلين الذي لا يخلو منزل منه، وذلك لفوائده الكثيرة والمختلفة والتي من ضمنها فوائد للشعر، ومن أهم فوائد الفازلين للشعر هي تنعيمه وترطيبه وتخليصه من التقصف، بالإضافة إلى فاعليته في القضاء على الشعر الأبيض وتطويل الشعر خلال فترة قصيرة، وإليكم عدة طرق لاستخدامه لفرد الشعر الخشن في المنزل:

فرد الشعر الخشن بالفازلين

نهذه الطريقة من أبسط وأسهل طرق استخدام الفازلين حيث يتم تذويب كمية مناسبة منه في على حمام مائي ساخن، وبع ذلك نوزعه على الجذور وأطراف الشعر جيداً، ثم نقوم بتغطية الشعر ونتركه لليلة كاملة وفي اليوم التالي نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبي، ونكرر هذه الطريقة مرة كل أسبوع للحصول على نتيجة مرضية خلال فترة قصيرة، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم إلى الشامبو إذا كان هناك صعوبة للتخلص من الفازلين أثناء غسله وإزالته من الشعر.

بملعقة فازلين افردي شعرك الخشن

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

طريقة التحضير

نذوب الفازلين على حمام مائي ساخن ثم نضيف باقي المكونات ونخلط جيداً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.

نوزع الخليط على الشعر ونتركه لمدة لا تقل عن ساعتين ثم نغسل الشعر جياً بالماء الفاتر والشامبو الطبي.

نكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع وبعد المواظبة عليها لمدة شهر نلاحظ اختلاف كبير في شكل الشعر.

طريقة عمل كيراتين طبيعي بواسطة الفازلين

ملعقة كبيرة من الفازلين.

بياض حبة من البيض.

طريقة التحضير