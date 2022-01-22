طبقات السعادة.. كيكة الحلم الهشة الرهيبة لعشاق الشيكولاتة اقتصادية وسريعة وتذوب في الفم

كيكة الحلم، تعد الكيك من الحلويات التي يفضلها الأطفال والكبار ويمكنها عملها بالأطعمة التي تريدها من الكريمة أو الشكولاتة التي يمكن اضافتها على الكيك يمكن أن تفعله، وتتميز الكيكة بطعمها الرائع ويمكن أن تقدم إلى أفراد العائلة أو تقدم في أعياد الميلاد والمناسبات، وطريقتها سهلة وبسيطة.

كيكة الحلم

الكثير يتساءل حول طريقة عمل كيك الحلم بالشكولاتة أو دريم كيك، وهى طريقة سهلة وبسيطة يمكن فعلها بمقادير بسيطة ومتواجدة في كل بيت.

السيرب

سكر بمقدار كوب.

ماء بمقدار 2 كوب.

نسكافية بمقدار رشة.

مقادير الكيك

دقيق بمقدار كوب.

كاكاو بمقدار ثلث من الكوب.

بيكنج بودر بمقدار ملعقة صغيرة.

بالإضافة الى بيكنج صودا بمقدار ملعقة صغيرة.

سكر بودر بمقدار كوب.

بيضة في درجة حرارة الغرفة.

حليب بمقدار نصف كوب.

زيت نباتي بمقدار ربع كوب.

ماء ساخن بمقدار نصف كوب.

فانيليا مقدار رشة بسيطة.

مقادير طبقة البودينج

حليب بمقدار 2 كوب ونصف.

سكر بمقدار نصف كوب.

نشا مقدار 3 معالق كبيرة.

كاكاو خام بمقدار ثلث من الكوب.

زبدة بمقدار 2 ملعقة.

مقادير الطبقة الاخيرة

شوكولاتة بمقدار 200 جرام.

حليب بمقدار 4 معالق.

طريقة تحضير دريم كيك

أولا نقوم بإحضار اناء ونضع فيه السكر والماء ورشة النسكافية ونضعهم على النار حتى مدة 5 دقائق.

بعد ذلك نقوم بوضعهم في اناء ونضيف اليهم الكاكاو والبيكنج بودر والدقيق والبيكنج صودا.

ثم نقوم بمزج البيض مع رشة الفانيليا مع السكر ونستخدم المضرب في التقليب جيداً و نقوم بإضافة الزيت والنسكافيه والحليب ونقوم بالتقليب جيداً.

ثم بعد ذلك نقوم بمزج الدقيق مع التقليب جيداً ونقوم بإضافة الماء الساخن مع التقليب جيداً.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في صينية ونضعه في الفرن حتى درجة حرارة 180 درجة.

وبعد خروجها من الفرن نسقيها بخليط السيرب بعد أن يبرد.

بودينج كيك الشيكولاتة

نقوم بمزج النشا والسكر والكاكاو مع الحليب ونضعهم على النار ونقوم بالتقليب المستمر للحصول على قوام متماسك.

بعد ذلك نقوم بإزالته من على النار و نمزج اليه الزبدة ونقوم بالتقليب الجيد ونضعها فوق طبقة الكيك.

ثم نقوم بتسويتها.

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طريقة تحضير الطبقة الاخيرة:

نقوم بوضع الشوكولاتة مع الحليب وتذويبهم.

بعد ذلك نقوم بتزويد الحليب و التقليب جيداً.

ثم نقوم بإضافة الخليط الشوكولاتة على طبقة الكيك

في الختام نكون وضحنا كيكة الحلم طريقتها ومقادير الخاصة بكل ما يخص الكيك، وتعد كيكة ذات مذاق لذيذ وجميلة وخفيفة يحبها الأطفال والكبار يمكن تقديمها في المناسبات والأعياد خاصة أعياد الميلاد بجوار الحلويات والتورتة، وهى كيكة سهلة وبسيطة ومقاديره موجوده في كل بيت.