طريقة عمل المندي اليمني الأصلي بالخطوات السهلة ومفاجأة سارة في المقادير

طريقة عمل المندي اليمني الأصلي، حيث تعد أكلة المندي من الأكلات التي اشتهر بها اليمنيين حتي تم انتشارها في جميع أنحاء الجزيرة العربية وتعرف هدة الأكلة بانها تحتوى علي أرز بالبهارات مع الدجاج أو اللحم الضاني كما تعتبر بانها وجبات رئيسية يتم تقديمها في العزائم من خلال قراءة هذا المقال نعرف كل ما يخص أكلة المندي اليمني.

طريقة عمل المندي اليمني الأصلي بالخطوات السهلة

يجب في البداية تجهيز المكونات المطلوبة كالتالي:

الثوم.

الزنجبيل.

مرق الدجاج.

بصل يتم تقطيعه أجزاء.

ملح.

فلفل اسود.

القرنفل.

القرفة.

ورق الغار.

اربع فصوص هيل.

كمون.

الدجاج.

جزر.

طماطم.

لومي.

أرز بسمتي.

الملون البرتقالي للطعام.

طريقة عمل وتحضير المندي اليمني الأصلي

في الحلة، نقوم بقلي البصل في الزيت. ثم نضيف قطع الدجاج مع التقليب.

نضيف الملح والفلفل الأسود ونضع مكعب المرق. ثم نضيف الهيل وورق الغار والكمون واللومي والقرنفل والقرفة. تقليب المكونات. أضافه الماء المغلي ووضع الجزر والطماطم والفلفل الأخضر. تغطية الحلة على النار حتى تطيب قطع الدجاج. نقوم بتصفية قطع الدجاج من المرق ونقوم بوضعها في صينية فرن. ونضيف الملح والفلفل الأسود نحضر سائل البرتقالي ملوّن الطعام في قليل من الماء حتي الذوبان نقوم بدهان قطع الدجاج بالتلوين البرتقالي مع وضعه في الفرن للتحمّير. نضع في الحلة القليل من الزيت النباتي، مع أضافه الأرز ووضع الملح والثوم والزنجبيل. مع أضافه 5 أكواب من الماء المغلي. نترك الخليط على نار هادئة لمدة ربع ساعة. عمل ثقب بالمعلقة في وسط الخليط. نقوم بتذويب القليل من ملون الطعام البرتقالي بالماء وضعيها داخل الفرن بواسطة ملعقة الطعام على أشكال خطوط رفيعة، ونذكركم بطريقة عمل الكريب. نقوم بصنع طبق من ورق القصدير للفحم. ضعي الفحمة مع القصدير فوق الأرز بعناية. نقوم بتنزيل ملعقة من الزيت النباتي علي الفحم. عندما يظهر الدخان، نغطي الحلة بطريقة محكمة لمدّة 5 دقائق. نشيل الفحم بعناية حتي لا يقع الزيت فوق الأرز. نقوم بخلط الأرز عند تسبيكه. في صينية التقديم، نقوم بوضع قطع الدجاج فوق الأرز ونقوم بتزينه بالمكسرات ويتم تقديمه مع الصلصة الحارة، ونذكركم بطريقة عمل المقلوبة بالدجاج.

طريقة عمل المندي الحضرمي في البيت وتتبيلها

المكونات المطلوبة:



معلقة زبدة.

كركم.

اثنين ونصف لتر ماء.

لحم ضان.

بصلة.

توابل كاملة.

نصف كيلو أرز.

ملح.

فلفل اسود.

ست معالق زيت نباتي.

ثوم مفروم.

فلفل اخضر.

فلفل حار.

كزبرة خضرة مطحونة.

زنجبيل.

كمون.

قرنفل.

هيل مطحون.

جوز الطيب.

ورق غار.

مسحوق الهيل.

معلقة قرفه.

واليكم رابط طريقة عمل الكبسة.

خطوات عمل وتجهيز المندي الحضرمي

نقوم بوضع المقلة علي النار ونضع أوراق الغار، القرنفل و الهيل و القرفة و القرنفل، الفلفل الأسود و جوز الطيب و الكزبرة والكمون ونقوم بخلطهم وتحميرهم.

تجهيز حلة ونضع فيها اللحم الضأن والكركم و الملح مع الخليط المسبق، ونقوم بوضعة في الثلاجة لمدة نصف ساعة. نقوم بإضافة الزيت مع التوابل والبصل والفلفل والملح، مع التقليب حتي يصبح اللون البني الفاتح. نضيف اللحم الضأن المتبل والثوم المفروم و الفلفل والملح، الفلفل الحار والزنجبيل والكزبرة والكمون مع تشويحهم. نتركهم لمدة نصف ساعة مع خفض درجة حرارة. نقوم بأخراج الضأن من الحلة ونضيف الأزر إلى المرقة أو الشوربة وقبل أن يطيب نقوم بوضع اللحم مع الأزر علي درجة حرارة منخفضة. وبعد أن يطيب ويصبح جاهز للأكل نحضر صينية التقديم ونضعه فيها ونقدمه بالهنإ والشفا ونذكركم بطريقة عمل البيتزا الشهية.

طريقة عمل أرز المندي المدخن

المقادير والمكونات المطلوبة:

قطعة فحم.

ملح.

زيت نباتي.

أرز بسمتي ذو الحبة الطويلة.

مرقة دجاج.

بهارات مشكلة للأرز.

معلقة هيل مطحون.

ملون للطعام سائل أصفر أو احمر.

طريقة التحضير أو التجهيز لعمل أرز المندي المدخن

نقوم بغسيل الأرز جيدا ونقوم بنقعة في الماء لمدة نصف ساعة، ونقوم بوضع الزيت في الحلة على النار ونقوم بإضافة الأرز مع التقليب حتى يندمج مع الزيت. بإضافة الملح مع مرقة الدجاج إلى الأرز ونخلطهم مع بعض، ونقوم بوضع ثلاث أكواب من الماء على الأرز، مع أضافه البهارات والتوابل حتى يندمجوا ويتجانسوا سويا. نقوم بتغطية الأرز ونتركه على نار عالية حتي يشرب الماء، ثم نقلل النار ونتركه 10 دقائق. وعندما ينضج الأرز، نضع ملون الطعام الأصفر أو الأحمر بالتوزيع في أماكن متفرقة بالأرز على شكل قطرات. تجهيز الفحم في طبق صغير ونضع فوقه القليل من الزيت و نضع في الصينية فوق الأرز ونغلق الصينية حتى لا يخرج الدخان، ونترك الفحم 10 دقائق ونشيله من الأرز . نقوم بنقل الأرز ووضعة في طبق التقديم و نقدمه مع صلصة الدقوس، ونذكركم بطريقة عمل المكرونة الإيطالية.

مكونات عمل المندي الأردني

يجب توفير مجموعة من المقادير لإتمام عمل المندي الأردني بداية من التالي:

توفير عدد 2 كوب من الأرز البسمتي حجم الكوب تقريباً 400 جرام.

دجاجة مقطعة 8 قطع وزنها تقريبا 1800 جرام.

توفير عدد 2 بصلة حجم كبير مقطعه إلي شرائح.

تجهيز عدد 2 ثمرة طماطم مقطعة إلي مكعبات.

توفير فص ثوم، ملح، فلفل اسود، مكعب مرق دجاج مطحون.

ورق غار بالعدد 2.

1/2 معلقة من بودرة زعفران، كركم، كمون.

3 ملاعق من زبادي، وايضا 3 ماء.

توفير 4 ملاعق من الزيت، و 5 من البهارات.

معلقة صغيرة من عصير الليمون، 1/4 من خيوط زعفران.

توفير 2 معلق من ماء الورد.

مكونات عمل رز مندي بالدجاج

مدة طهي عمل الارز المندي تقريبا 90 دقيقة، المكونات الواجب توافرها عبارة عن التالي:

1 ك دجاج + مكعب مرقة دجاج+ 3 معالق من الروب+ 1/2 معلقة كركم.

1/4 معلقة بهار مشكل+ رشة فلفل اسود، ملح+ برش الليمون.

مكونات الحشو عبارة عن بصلة صغيرة + فصان من الثوم + نصف ليمونة.

يتبقي مكونات الأرز والذي جاء كالتالي (3 كوب رز بسمتي، بصلة مقطعة، 3 فص ثوم مهروس، طماطم، صلصة، 3 حبه من الهيل، ورق غار، 3 قرنفل، 5 فلفل اسود، كركم، فلفل اخضر، ليمون).

وصلنا لختام شرح طريقة عمل المندي اليمني الأصلي بالخطوات السهلة.