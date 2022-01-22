نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليد كالأميرات.. أفضل خلطة لتبييض اليدين مجربة ومضمونة ولإزالة سواد المفاصل ستبهرك النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تَعرفي مَعنا على أفضل خلطة لتبييض اليدين مجربة، هناك العديد من الخلطات السريعة والسهلة لتبييض اليدين، والتي تتكون من مكونات مُعظمها مُوجود داخل بيوتنا جميعاً، ويوجد العديد من الحلول لتبييض اليدين ولكن قبل أن نفكر في الحل علينا أن ننظر اٍلى السبب الرئيسي في وجود مشكلة اسمرار اليدين، تابعي معنا عزيزتي حتى تفهمين أسباب هذه المشكلة وكيفية حلها.

أفضل خلطة لتبييض اليدين مجربة

تُصاب العديد من النساء بفرط التصبغ في اليدين ويرجع ذلك إلى العوامل الطبيعية للبيئة، و الاعمال المنزلية اليومية لذلك نعرض لكم وصفات طبيعية لتبيض اليدين في المنزل بسهولة.

أسباب تغير لون جلد اليدين

فرط مادة الميلانين التي يُفرزها الجسم يتسبب في تَصبغ الجلد باللون الداكن، ويحدث ذلك نتيجة كثرة التعرض لأشعة الشمس بشكل مُباشر ومُتكرر.

تَعُرض اليدين مباشرةً لمساحيق الغسيل والمواد الكيميائية الضارة بالجلد.

الإهمال في تجفيف اليدين بعد غسلها.

عدم استخدام المقشرات الطبيعية للجلد، والإهمال في ترطيبه.

أفضل خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج

نقدم لكم عدة خلطات تساعدك في الحصول على يدين و قدمين ناصعتين البياض في خطوات بسيطة.

وصفة لتبييض اليدين بالنشا والليمون

يعتبر الليمون والنشا من اهم المكونات المستخدمة في تفتيح اليدين، وذلك لاحتوائه على فيتامين سي الذي يعمل على إزالة تصبغات لون الجلد. فتُعد هذه الوصفة هي اقوى وصفة لتبيض اليدين.

تجربتي مع الجليسوليد والنشا لليدين

تتكون خلطة كريم الجليسوليد من:

ثلاث ملاعق كبيرة من كريم الجليسوليد

بالضافة الى ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر

وملعقة صغيرة من زيت الورد

وأيضا ملعقة صغيرة من زيت جنين القمح

وملعقة صغيرة من زيت الجلسرين النباتي

وعصير ليمونه

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا

طرقة الاستخدام:

أولا قبل كل شيء يتم تخلط هذه المكونات حتى تتجانس. ويُمكن زيادة القليل من النشا حتى الوصول لقوام متجانس ملمس كريمي.

بعد ذلك قومي بوضع هذه الخلطة يومياً ليلاً قبل النوم. وتدليكها برفق حتى تجف تماماً.

ثم بعد ذلك يتم لبس القفازات البلاستيكية. لذلك تعتبر هذه الخلطة من أفضل خلطة لتبييض اليدين مجربة على الإطلاق.

حيث تقوم بتفتيح اليدين وترطيبها بشكل فائق. وبالتالي تعمل على إزالة تجاعيد الجلد وإعطائه ملمس ناعم.

نصائح لتبييض اليدين

لا يكفي استخدام الخلطات فقط للحصول على يدين ناعمة وفاتحة. بل يجب عليكِ الاهتمام بتناول الفاكهة والخضراوات. والأهم من ذلك كله الإكثار من شرب المياه. وعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرةً. قبل كل شيء استخدمي واقي الشمس لحماية يديكِ من الاسمرار. مع استخدام المقشرات الطبيعية لتتمتعي عزيزتي بيدين بيضاء وناعمة.

وفى الختام نكون عرضنا لمن أفضل خلطة لتبييض اليدين مجربة. بسهولة في المنزل جربيها ولن تندمي.