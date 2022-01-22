معجزة كريم ميبو السحرية: لتفتيح البشرة من اول استخدام فوري2022

نتعرف الآن علي معجزة كريم ميبو السحرية ، حيث تعتبر من افضل الكريمات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح البشرة بكل سهولة دون أي مواد ضاره بالبشرة، حيث تعد البشرة لدي البعض هي مصدر جمالهم ويجب الاهتمام بها لكي نحصل علي بشرة خالية من التجاعيد ونظيفة من أي مشاكل، وبفضل استخدام كريمات طبيعية للحصول علي نتائج رهيبة من التفتيح الفوري للبشرة، ويمكن عمل اكثر من نوع كريم للبشرة للحصول علي بشرة مثالية، وسوف نتعرف الآن من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة أعداد معجزة كريم ميبو السحرية لتبييض البشرة لن تتخيلي نتائجه الفعالة جدا علي البشرة2022.

مكونات عمل معجزة كريم ميبو السحرية لتفتيح البشرة فوري لن تتخيلي نتائجها

سوف نتعرف اليوم علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير اقوي كريم لتفتيح وتبيض البشرة من اول استخدام وهي كالتالي:-

معلقة من كريم ميبو.

ثلاث معالق من النشا

معلقتين من الزبادي

ثلاث معالق من ماء الورد

نصف معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة سهلة جدا لتحضير المعجزة الرهيبة في المنزل دون اي تكلفة ولا تعب وبخطوات بسيطة للغاية حتي نحصل علي افضل كريم طبيعي وهي كما يلي

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخلة النشا وكريم ميبو والزبادي ونقلب المكونات جيد حتي تتجانس. ثم نضيف الماء بتدريج مع الاستمرار في التقليب حتي يصبح خليط متجانس للغاية ولين. ثم نضيف عصير الليمون علي حسب البشرة ويفصل عدم وضعه أذا كنتي تعاني من حساسية. نستمر في التقليب حتي يصبح لدينا خليك كريمي متجانس للغاية وجاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الخليط علي البشرة وكيفية الاستفادة من الخليط والحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله وهي كالاتي