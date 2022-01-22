خلطة القرنفل السحرية لتبييض الأسنان وجعلها بيضاء وناصعة مثل اللؤلؤ

بياض الأسنان والعناية بها تعتبر من أكثر الطرق التي ازداد البحث عنها من قبل العديد من الأشخاص، فغسل الأسنان بالفرشاة والمعجون غير كافي لتبيضها، فالأمر يحتاج إلى الاهتمام والعناية بها باستمرار، لأن إهمالها وتجنب نظافتها قد يؤثر عليها بالسلب وبجعل لونها أصفر، وإليكم أهم وصفات القرنفل لتبييض الأسنان.

يبحث العديد من الأشخاص حول العديد من الوصفات التي تساعد على تبييض الأسنان، بدون الحاجة إلى التوجه لعيادات الأسنان التي تتمتع بأسعار عالية، فالاستمرارية على تنظيف الأسنان وغسلها باستخدام الفرشاة والمعجون لا تكون كافية نتيجة إهمالها، الأمر الذي ينتج عنه تحول لونها إلى اللون الأصفر، ولهذا تكون هناك حاجة إلى طرق لتبييض الأسنان ومن بينها القرنفل.

خلطة القرنفل لتبييض الأسنان

المقادير:

مقدار من القرنفل المطحون بما يعادل ملعقة واحدة صغيرة.

مقدار من الماء الفاتر.

1\4 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

فرشاة أسنان.

مقدار من زيت الزيتون بما يعادل كمية قليلة.

طبق صغير.

كيفية التحضير:

نقوم بتحضير وعاء، ويوضع داخلة كافة المكونات، ثم يتم تقليبهم بشكل جيد، حتى يصبحوا مزيج متماسك.

غمس فرشاة الأسنان في المزيج، وذلك حتى يتم تدليك الأسنان بها، بداية من اللثة حتى الأسنان.

الاستمرار في التدليك فترة لا تقل عن 5 دقائق، مع التحقق من أن المزيج قد وصل إلى الأسنان كلها، وأنه تم تدليكها بشكل جيد باستخدام الفرشاة.

ترك المزيج على الأسنان، وهذا بعد الانتهاء من عملية التدليك لفترة تصل إلى 5 دقائق.

غسل الأسنان بماء فاتر، حتى يتم التخلص من المزيج.

ينصح بتكرار الوصفة مرة أو مرتين كل يوم لفترة تصل إلى أسبوع، وبعد ذلك سيتم الحصول على أسنان ناصعة البياض.

وصفة القرنفل وزيت الزيتون

المقادير:

كمية قليلة من كربونات الصوديوم.

فرشاة أسنان.

مقدار من القرنفل المطحون بما يعادل ملعقة كبيرة.

مقدار من زيت الزيتون بما يعادل نصف ملعقة صغيرة.

كيفية التحضير:

لابد من وضع القرنفل المطحون في إناء صغير.

إضافة زيت الزيتون إليه ومزجه جيداً.

وضع كربونات الصوديوم وإضافته على المزيج، حتى يصبح مزيج متماسك.

استخدم فرشاة أسنان مع وضع كمية قليلة من المزيج وغسل الأسنان بشكل جيد.

ينصح باستخدام المزيج مرتين كل يوم مع ملاحظة الفرق في أسبوع.

أهمية القرنفل للأسنان

هناك فوائد كثيرة ومتعددة للقرنفل، وإليكم أهمها كالتالي: