حضري كيكة البرتقال الهشة في الخلاط بكل سهولة

كيكة البرتقال هى من أشهر أنواع الكيك و تتميز بنكهة يحبها الجميع، فهى غنية بالفيتامين سي وهى مفيدة في فصل الشتاء لإحتوائها على عناصر غذائية هامة للجسم، وفي هذا المقال سنتعرف على وصفتين لعمل كيكة البرتقال بالبيض وبدونه.

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة

المقادير:

ثلاث كؤوس من الدقيق الأبيض المنخول.

ثلاث حبات بيض.

كأس من الحليب.

كأس من السكر.

بشر قشرة البرتقال.

كأس من السمنة.

نصف كأس من عصير البرتقال.

كيس من البيكنج بودر.

كيس من الفانيلا.

رشة ملح.

خطوات التحضير

يجب فصل صفار البيض عن البياض في وعائين مختلفين. ثم فى وعاء البياض نضيف الملح والفانيلا ونقوم بخفقهم جيدا حتى نحصل على قوام كريمى أبيض. وبعد ذلك في وعاء الصفار نضيف عصير البرتقال والسمنة مذابة والسكر ونقوم بخفقهم جيدا حتى يذوب السكر تمام. وبالتالى نضيف الباكنبودر والحليب وقشور البرتقال ونستمر بعد ذلك بعملية الخفق، ثم نضيف الدقيق بالتدريج حتى نحصل على القوام المطلوب للكيكة. ثم نضيف الخليطين مع بعض ونخفقهم قليلا، وبعد ذلك ندهن الصينية بالزبدة ونرشها بالقليل من الدقيق. نسخن الفرن على درجة حرارة ١٨٠مئوية، ثم نسكب الخليط في قالب الصينية وندخلها للفرن. يجب عدم فتح الفرن إلا بعد ٣٠ دقيقة حتى تنضج الكيكة. وأخيرا نخرج قالب الكيك وونتركها تبرد قليلا، ثم نقطع كيكة البرتقال في أطباق وتقدم مع الشاى أو القهوة.

طريقة عمل كيكة البرتقال بدون بيض

المقادير:

كأس واحد من الدقيق المنخول.

ملعقة صغير من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

نصف كأس من السكر.

ملعقة كبيرة من قشور البرتقال.

ربع كأس من الزيت النباتية.

ربع كأس من عصير البرتقال.

رشة ملح.

خطوات التحضير