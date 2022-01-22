أكلة تدفي في برد الشتا.. أسرار خلطة المحشي الرهيبة وسر التسوية الصح بدون ما يفك أو يعجن

أسرار خلطة المحشي، لا يمكن الاستغناء عنه في أي منزل مصري وذلك لأنه من أشهر المأكولات، كما أنه يوجد دائماً في حالة العزومات المنزلية أو في المطاعم فلا توجد عزومة تخلو منه، ويتميز بطعمه الشهي اللذيذ، واليوم سنخبركم بأفضل طريقه لعمله بكل أسراره لتصبحي شيف في منزلك.

أسرار خلطة المحشي

نقد لكم اسرار و تكات خلطة المحشى الاصلية بوصفة الجدات واحصلي على محشى رائع في برد الشتاء.

مكونات المحشي

4 كوب أرز.

5 فصوص ثوم.

6 طماطم.

حزمتين من الكسبرة الخضراء.

4 من فلفل أخضر مفروم.

قليلاً من النعناع.

حزمة مقدونس.

وأيضا حزمة الشبت.

أربعة معالق زيت.

ثلاث معالق ملح كبيرة.

نصف معلقة من الفلفل الأسود.

نص معلقة كمون.

معلقتان من البهارات وهذا حسب رغبتك.

ومعلقتان كزبرة جافة.

طريقة عمل المحشي

أولا يتم تقطيع الشبت والبقدونس. النعناع وأيضا ً الكزبرة إلي قطع تكاد تكون صغيرة.

بعد ذلك يتم غسل مقدار الأرز، وتصفيته من الماء.

ثم ضرب الطماطم في الخلاط، لتحصلي علي عصير.

بعد ذلك وضع كمية مناسبة من الزيت، على النار حتي يسخن.

ثم إضافة البهارات إلي الخليط.

بعد ذلك وضع الفلفل والثوم والبصل المفروم في الزيت حتي يأخذوا اللون الذهبي.

ثم يتم ترك عصير الطماطم على النار ليتسبك.

بعد ذلك يتم وضع الأرز على التسبيكة مع الخضروات.

وبعها حشو الأصناف الموجودة عندك ورصها في حلة.

وضع كمية مناسبة من الشربة حتي تغطي كمية المحشي.

سر خلطة المحشى الرهيبة

نصف كوب فقط زيت.

4 بصلات.

كيلو طماطم وربع.

حبات فلفل أخضر حار.

شبت أخضر.

بهارات كما ترغبين.

2 ربطة كزبرة، شبت، بقدونس.

طريقة التحضير

توضع في الإناء زيت ويضاف إليه البصل المفروم حتي يصبح لونه ذهبي

يقطع ربطة الكزبرة وشيت ومعهم البقدونس إلي أجزاء صغيرة.

تقطيع الطماطم وباقي المكونات.

إضافة باقي المكونات مع بعضها وبعد ذلك يضاف التوابل معهم.

أسرار عن تسوية المحشي

في حالة تسوية محشي ورق العنب، نقوم بإحضار ليمونتين وعصرهم، وهذا قبل أن سكب الشربة فيهم.

أما الباذنجان الأبيض، وضع قليلاً من الخل حتي يحتفظ بلونه، وهذا يجعلك متميزة عن غيرك.

محشي الكوسة، وضع كمية قليلة من الشربة فيها، وذلك لأن الرمزية تحتفظ بجزء من الشربة داخلها.

تسوية الفلفل الأخضر والطماطم، لا تضيفي الكثير من الشربة، وذلك لأن بهم كمية كثيرة من الماء، وذلك حتي لا يتعجن الأرز.

وهنا هنا ذكرنا أسرار خلطة المحشي وطريقة عمل المحشي، وكل نوع من المحشي يحتفظ بسر من أسرار المحشي، لذلك عليكي أن تتوخي الحذر قبل أن تقومي بعمله.