عيش المستعجلين.. طريقة عمل خبز التورتيلا للشاورما ولكل الساندويتشات بكل أسرار المطاعم

طريقة عمل خبز التورتيلا والذي يستخدم في عمل الكثير من السندوتشات التي أصبحت موجودة في جميع المطاعم، وخصوصا مطاعم الشاورما والدجاج المقرمش، انتشر خبز التورتيلا في البلاد العربية رغم أنه من الاكلات الأوروبية المشهورة جدا في دولة المكسيك.

طريقة عمل خبز التورتيلا

المقادير:

أربع أكواب من الدقيق متعدد الاستخدام.

سبع معالق زيت نباتي.

رشة من الملح.

ماء دافئ للعجن.

طريقة التحضير:

في وعاء نقوم بوضع الدقيق والملح والزيت النباتي ونقوم بخلط المكونات جيدا.

ثم نضيف الماء تدريجيا نقوم بالعجن حتى تتكون عجينة لينة.

بعد ذلك نقوم بتقسيم العجين إلى كور صغيرة الحجم.

ثم ونقوم بتغطية العجين بفوطة نظيفة لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى ترتاح لتكون سهلة في الفرد.

بعد نصف ساعة نأخذ كرة واحدة ونقوم بتغطية باقي العجين حتى لا تنشف العجينة.

ثم نضع رشة بسيطة من الدقيق على الرخامة حتى لا يلتصق العجين بالرخامة.

بعد ذلك نقوم برش رشة من الدقيق فوق الكرة حتى لا تلتصق بالنشابة.

ثم ونقوم بفرد العجين نفرد العجين من جوة الى برة حتى نصنع شكل دائري.

بعد ذلك في مقلاة نقوم بمسحه بفرشة من الزيت النباتي، ونقوم بوضع الرغيف في المقلاة على نار هادئة حتى ويترك لمدة خمس دقائق.

ثم نقوم بعمل نفس الطريقة في كل كور العجين ويجب أن نقوم بتغطية الخبز حتى لا ينشف.

طريقة عمل ساندوتش الشاورما بخبز التورتيلا

نقدم لكم طريقة عمل ساندويش بخبز التورتيلا بهولة بالخطوات التالية:

خبز التورتيلا.

شاورما الدجاج أو شاورما اللحم.

شرائح من الخس الكابوتشي.

كاتشب و مايونيز أو ثومية.

شرائح من الجبن الشيدر.

جبن رومي مبشور.

خيار مخلل.

شاورما بخبز التورتيلا

نقوم بفرد خبز التورتيلا ونقوم بوضع المايونيز والكاتشب فى شاورما الحم او الثومية في شاورما الدجاج.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الشاورما والخيار المخلل، والجبن الشيدر والرومي.

وبعد ذلك نقوم بلف السندويتش على شكل رول، وفي مقلاة تم مسحها بفرشة من الزيت نقوم بوضع سندوتش خبز التورتيلا في المقلاة، حتى يأخذ لون نقوم بوضعه على الجهة الأخرى ونقدمه.

يمكن أيضا وضع الفراخ المقرمشة أو البطاطس في الخبز ويمكن وضع الجبن الموتزريلا.

كما يمكن وضع الجمبري في خبز التورتيلا ويمكن وضع النوتيلا وتقديمه للأطفال كوجبة حلوة.

وبذلك قد نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن طريقة عمل خبز التورتيلا طريقة عمل سندوتش بخبز التورتيلا.