الكولاجين الطبيعي.. صابونة لبان الذكر على أصولها لبشرة أفتح ومشدودة ستعالج كل التجاعيد

تعتبر صابونة لبان الدكر من الصابون الذي يبحث عنه جميع السيدات حيث أن لها فوائد عظيمة للبشرة حيث تساعد على شد تجاعيد الوجه كما تعمل على حماية البشرة من الالتهابات وتخليصها من البثور وحب الشباب الذي يجعل السيدات يشعرن بالحرج من مظهر بشرتهم الذي يظهر وكأنه باهت.

صابونه لبان الدكر

من الممكن ان تحصلين على صابون لبان الدكر من مكونات بسيطة موجودة في منزلنا حيث ان لها عدة فوائد تجعلك تستغنين سيدتي عن كل المرطبات والكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية تضر ببشرتك تعمل على حماية وجهك وبشرتك ككل من الالتهابات والتشققات التي قد تصيبها خاصة في فصل الشتاء واليكم الطريقة.

مكونات صابون لبان الدكر

كوب واحد من لبان الدكر الذي سبق وأن تم نقعه.

صابونه زيتون مبشور.

4 معالق صغيرة جلسرين.

نصف كوب ماء ورد.

4 معالق صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتين صغيرتين من الليمون المعصور.

ملعقة صغيرة من زيت اللافندر.

ملعقتين صغيرتين من زيت اللوز المر.

طريقة عمل صابون لبان الذكر للوجه

في بداية الأمر قومي بإحضار إناء فارغ وقومي بإضافة صابون الزيتون المبشورة.

بعد ذلك اضيفي اليها لبان الدكر المنقوع وماء الورد أيضا وقومي بالتقليب المستمر حتى تمام الذوبان حتى تتجانس المكونات.

ثم نقوم بوضع الاناء علي النار مع خفض الدرجة ويتم التقليب المستمر حتى تذوب المكونات سويا وتحصلين على قوام ثقيل نسبيا.

بعد ذلك نزيل الاناء من على النار، ثم ونقوم بإضافة زيت جوز الهند وزيت اللوز والجلسرين وقومي بالتقليب حتى تتجانس المكونات.

ثم نقوم بإحضار القوالب التي سنستعملها للصابون ثم نضع الخليط بداخلها ولا تنسي ان تقومي بدهن القوالب بالقليل من زيت الزيتون.

يترك صابون البان الذكر لمدة أسبوع في درجة حرارة الغرفة حتى يجف وبعدها يصبح جاهز للاستعمال.

الي هنا نكون قد وصلنا الي نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن صابون لبان الدكر وأهمية استعماله وفوائد الصابون على البشرة حيث تقي من الخطوط الرفيعة للبشرة، كما تحدثنا عن طريقه تحضير الصابونة ومكوناتها الموجودة في المنزل والي اللقاء في معلومة جديده وطريقه جديده.