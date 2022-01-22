الماسك الذهبي.. ماسك القهوة التركيه للتبيض لبشرة كالأطفال من أول استخدام وهذا هو السر

ماسك القهوة التركية للتبييض، تعد القهوة التركية من افضل المواد التي يمكن ان تقومي بصنع ماسك بها حيث انها غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على مد البشرة بجميع الفيتامينات التي تحتاجها، كما انها تعتبر من أفضل الماسكات التي يتم استخدامها لتفتيح البشرة درجتين أكثر من ذي قبل، وتعود سر فاعليته إلى الكافيين أيضاً ذو التأثير الإيجابي على البشرة.

ماسك القهوة التركية للتبييض

قومي بإحضار أربعة معالق كبيرة من القهوة التركية التي سبق طحنها

ثم بعد ذلك قومي بإضافة كوب من اللبن إليها.

بعد ذلك قومي بتقليب المكونات بطريقة جيدة حتى يتم التجانس تماما.

ثم قومي باستخدامه كقناع على الوجه واتركيها على بشرتك لمدة ربع ساعة كاملة.

بعد ذلك قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ وانظري إلى النتيجة من اول استخدام.

بعدها قومي بتكرار تلك الوصفة من مرتين الى ثلاثة مرات في الأسبوع لتحقيق نتائج مذهلة.

ماسك القهوة للبشرة الجافة

قومي بوضع اربعه معالق من القهوة التركية ثم قومي بإضافة إليها نصف ملعقة من الكاكاو الخام.

بعد ذلك ضعي عليهم ماء حسب الحاجه واستمري بالتقليب الى ان تحصلي على القوام الذي تحتاجينه.

ثم قومي بفرد الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر، قومي بتكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

فوائد القهوه التركيه على البشره

يؤدي استعمال القهوة على البشرة إلى تنعيم البشرة التي تعرضت الي الجفاف.

حيث تعتبر القهوة التركية كمقشر للوجه حيث يعمل استخدامها على إزالة الجلد الميت.

كما تعمل المداومة علي استعمال القهوة التركية إلى تفتيح وتبييض البشرة مثل الفتيات الكوريات.

وتقوم القهوة التركية مقاومة آثار الشيخوخة واثار التقدم في العمر.

كما تعمل على تخليص البشرة من الهالات السوداء التي تظهر تحت العين.

تقضي القهوة الخضراء على الانتفاخات التي قد تظهر تحت العين و تخلصك من الالتهابات التي قد تظهر على البشرة.

وفى الختام نكون قد وصلنا الي نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن ماسك القهوة التركية للتبييض كما قمنا بذكر بطريقة عمل ماسك القهوة التركية لتفتيح البشرة ونود ان نذكركم أيضا عن فوائد القهوة التركية علي البشرة والوجه وكيف تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تخليص البشرة من عوامل الشيخوخة وإلى اللقاء في مقال جديد.