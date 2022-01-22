لو عندك قرعة فارغة أوعي ترميها تعالى أقولك ليه... طريقة عمل مينى بيتزا فى المقلاة بدون عجن ولا تخمير طعمها تحفة

عمل مينى بيتزا فى المقلاة، ميني بيتزا المقلاة تعد وجبة سهلة التحضير وخفيفة ومحببة للجميع خاصة صغار السن، وتحضر في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، تحضر في فترة وجيزة لا تستغرق دقائق، ولنجاح ميني بيتزا المقلاة يجب ضبط المقادير بطريقة صحيحة للحصول علي أفضل نتيجة وأشهي مذاق وإليكم المقادير وطريقة التحضير.

عمل مينى بيتزا فى المقلاة

ملعقة صغيرة من السكر

كوب من الماء الدافئ

كأس ونصف من الدقيق الأبيض

جبنه موزاريلا

فلفل ألوان

ربع كأس من زيت الزيتون

كوب من الحليب الدافئ

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

نصف ملعقة بكينج باودر

كأس دقيق فينو

رشه فلفل أسود

ثوم بودرة

كأس ونصف دقيق أبيض

زعتر

مكونات صلصة البيتزا

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

5 حبات من الطماطم

ملعقة صغيرة من كلا من ( الزنجبيل والفلفل الأسود والثوم البودرة والبابريكا)

نصف فلفل أخضر وأحمر

بصلة

1.5 ملعقة من الملح

ملعقة كبيرة من الزعتر

كأس ماء مغلي

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

طريقة تحضير صلصة البيتزا

في مقلاة مناسبة نضع مكعبات الطماطم والفلفل الألوان المقطع والبصل المقطع والملح ومعجون الطماطم والفلفل الأسود والثوم البودرة والزعتر وكوب ماء مغلي والزنجبيل والبابريكا ونتركها على النار ونغطيها حتي تنضج المحتويات.

بعد نضج المكونات نتركها حتي تصبح بدرجة حرارة الغرفة ثم نطحنها جيدا في الخلاط حتي يصبح قوام ناعم.

تحضير عجينة البيتزا