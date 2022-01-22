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عمر شويل - جدة لو عندك قرعة فارغة أوعي ترميها تعالى أقولك ليه... طريقة عمل مينى بيتزا فى المقلاة بدون عجن ولا تخمير طعمها تحفة - ثقفني
عمل مينى بيتزا فى المقلاة، ميني بيتزا المقلاة تعد وجبة سهلة التحضير وخفيفة ومحببة للجميع خاصة صغار السن، وتحضر في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، تحضر في فترة وجيزة لا تستغرق دقائق، ولنجاح ميني بيتزا المقلاة يجب ضبط المقادير بطريقة صحيحة للحصول علي أفضل نتيجة وأشهي مذاق وإليكم المقادير وطريقة التحضير.
عمل مينى بيتزا فى المقلاة
- ملعقة صغيرة من السكر
- كوب من الماء الدافئ
- كأس ونصف من الدقيق الأبيض
- جبنه موزاريلا
- فلفل ألوان
- ربع كأس من زيت الزيتون
- كوب من الحليب الدافئ
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية
- نصف ملعقة بكينج باودر
- كأس دقيق فينو
- رشه فلفل أسود
- ثوم بودرة
- كأس ونصف دقيق أبيض
- زعتر
مكونات صلصة البيتزا
- 2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم
- 5 حبات من الطماطم
- ملعقة صغيرة من كلا من ( الزنجبيل والفلفل الأسود والثوم البودرة والبابريكا)
- نصف فلفل أخضر وأحمر
- بصلة
- 1.5 ملعقة من الملح
- ملعقة كبيرة من الزعتر
- كأس ماء مغلي
- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
طريقة تحضير صلصة البيتزا
- في مقلاة مناسبة نضع مكعبات الطماطم والفلفل الألوان المقطع والبصل المقطع والملح ومعجون الطماطم والفلفل الأسود والثوم البودرة والزعتر وكوب ماء مغلي والزنجبيل والبابريكا ونتركها على النار ونغطيها حتي تنضج المحتويات.
- بعد نضج المكونات نتركها حتي تصبح بدرجة حرارة الغرفة ثم نطحنها جيدا في الخلاط حتي يصبح قوام ناعم.
تحضير عجينة البيتزا
- نحضر إناء عميق نضع الحليب الدافئ مع الماء ثم نضع عليه السكر والخميرة ونقلب المكونات جيدا
- ونغطيها حتي تتفاعل المكونات مع بعضها البعض لمدة لا تقل عن 5 دقائق.
- ثم نضيف عليها الزيت والبكينج باودر ورشة من الفلفل الأسود والقود البودرة والملح والزعتر ونقلب المكونات
- ثم نضع عليها دقيق السميد ( الفينو) ثم نضيف كأس من الدقيق الأبيض ونقلب جيدا ثم نضيف الكمية المتبقية من الدقيق ونخلط جيدا.
- نضع العجينة في زجاجة بلاستيكية صغيرة ونثقب غطائها بسكينة ثم نحضر مقلاة ونضع بها القليل من الزيت علي نار هادئة
- ثم نضغط علي الزجاجة لتنزل دوائر من العجينة.
- نحمر العجينة علي الجنبين ونكرر مع كمية العجين المتبقية ثم نأخذ البيتزا ونضع عليها صلصة الطماطم
- والزيتون والفلفل الأحمر وجبن الموازريلا ونضعها في المقلاة مرة أخري لتذوب الجبنة ونضعها علي طبق وتقدم.
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