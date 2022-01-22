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عمر شويل - جدة حضري حلوى رموش الست الدايبة والمرمله أحلى من الجاهزة بطريقة الحلواني - ثقفني
هناك العديد من الحلويات الشرقية التي نقوم بتحضيرها في المطابخ المصرية ومن أشهر وألذ تلك الحلويات هي حلوي رموش الست، هذه الحلوى مغذية جدًا و اقتصادية تتكون من مكونات بسيطة جدًا و متواجدة في كافة المنازل، كما أنها من أسرع و أسهل الحلويات التي يمكن أن تحضيرها لأبنائك في فصل الشتاء لتغذيهم و تمدهم في بالطاقة وسنقدم لكم طريقة تحضيرها الأصلية لكى تحصلين على قوام دايب مثل الجاهزة.
مقادير رموش الست
من أكثر الحلويات الخفيفة التي تتكون من مكونات بسيطة هي رموش الست، ومكوناتها هي:
- نصف كوب من السميد الناعم
- كوب وربع من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من الزبدة او السمن وتكون بدرجة حرارة الغرفه.
- معلقتين كبار من السكر البودر.
- بيضه.
- ملعقتين كبار من جوز الهند الناعم.
- نصف معلقه صغيره فانيليا.
- ملعقة كبيرة من الحليب
- نصف معلقه صغيره من البيكنج بودر.
مقادير الشربات
- كوب ونصف من السكر.
- 2 كوب من الماء.
- رشة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
طريقة تحضير رموش الست
لكى تحصلين على حلوي رموش الست طرية ودايبه مثل الجاهزة قومي بتحضيرها بهذه الطريقة التالية:
- نقوم في البداية بتحضير الشربات نضع في إناء السكر والماء على نار متوسطة.
- عندما يبدأ بالغليان نضيف عليها الفانيليا و عصير الليمون ونتركه على نار متوسطة لمدة 10 دقائق.
- نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.
- بعد ذلك نبدأ بتحضير رموش الست، نضع في وعاء كبير الزبدة والسكر ونقوم بضربه بالمضرب اليدوي أو الكهربائي جيدًا حتى يصبح قوام الزبدة كريمي ويذوب السكر.
- نضع على الزبدة البيضة و الفانيليا والحليب ونقوم بتقليبهم مع الزبدة حتى يختفي اثر البيض مع الخليط.
- بعد ذلك نضع السميد وجوز الهند والبيكنج بودر.
- نخلط هذه المكونات مع الزبدة والبيض حتى يمتزجا.
- نضيف بالتدريج الدقيق مع العجن والتقليب حتى يصبح قوام حلوي رموش الست ناعم وطري يمكن إضافة القليل من الحليب إذا احتاجت العجينة.
- نضع العجينة كيس بلاستيك ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة لكي ترتاح.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة إلى كور صغيرة مع الضغط عليها من الجانبين حتى يصبح شكلها مثل الجاهزة.
- نرص قطع رموش الست في صينية الفرن بعد توزيع القليل من الزيت داخل الصينية.
- نضع الصينية فى الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نخرجها من الفرن ثم نقوم بتوزيع الشربات البارد عليها.
- نصفيها من الشربات ثم نرصها في طبق التقديم ويمكن تزيينه بالفستق المجروش أو جوز الهند وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
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