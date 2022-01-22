حضري حلوى رموش الست الدايبة والمرمله أحلى من الجاهزة بطريقة الحلواني

هناك العديد من الحلويات الشرقية التي نقوم بتحضيرها في المطابخ المصرية ومن أشهر وألذ تلك الحلويات هي حلوي رموش الست، هذه الحلوى مغذية جدًا و اقتصادية تتكون من مكونات بسيطة جدًا و متواجدة في كافة المنازل، كما أنها من أسرع و أسهل الحلويات التي يمكن أن تحضيرها لأبنائك في فصل الشتاء لتغذيهم و تمدهم في بالطاقة وسنقدم لكم طريقة تحضيرها الأصلية لكى تحصلين على قوام دايب مثل الجاهزة.

مقادير رموش الست

من أكثر الحلويات الخفيفة التي تتكون من مكونات بسيطة هي رموش الست، ومكوناتها هي:

نصف كوب من السميد الناعم

كوب وربع من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزبدة او السمن وتكون بدرجة حرارة الغرفه.

معلقتين كبار من السكر البودر.

بيضه.

ملعقتين كبار من جوز الهند الناعم.

نصف معلقه صغيره فانيليا.

ملعقة كبيرة من الحليب

نصف معلقه صغيره من البيكنج بودر.

مقادير الشربات

كوب ونصف من السكر.

2 كوب من الماء.

رشة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير رموش الست

لكى تحصلين على حلوي رموش الست طرية ودايبه مثل الجاهزة قومي بتحضيرها بهذه الطريقة التالية: