نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إذا استقيظت ووجدت لعاب على وسادتك فهي إشارة خطيرة تتطلب تدخل عاجل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وجود لعاب على وسادتك عند استيقاظك من النوم هل يشير إلى شئ معين؟ وما هي أسباب وجود اللعاب على الوسادة عند الاستيقاظ من النوم؟ وهل تعتبر مؤشر لشئ خطير يستلزم التدخل الطبي الطارئ؟ وما هي آراء الأطباء والأخصائيين في هذا الموضوع؟ وهو ما سوف نتعرف عليه بالتفصيل في هذا المقال.

أسباب وجود لعاب على الوسادة

يتساءل العديد من الأشخاص عن هذا الأمر من فترة إلى أخرى، وعند البحث عن أسباب حدوث هذا الأمر وجدنا أن الأسباب تشمل ما يلي:

وضعية النوم: ثبت أن الشخص الذي ينام على الجانب الأيسر أو على البطن يكون أكثر عرضة لوجود اللعاب على وسادته، بالتالي يكون الحل السهل والبسيط هو تغيير وضعية النوم والنوم على جنبه الأيمن، أما من لا يستطيع النوم على الجانب الأيمن فإنه متاح له النوم على ظهره.

الجيوب الأنفية: تتمثل إما في التهابات شديدة في الجيوب الأنفية أو اللحمية والتي لا يمكن للشخص عبر وجودها التنفس بحرية تامة، أشار المختصين إلى إمكانية استخدام عصير البصل داخل الأنف مرة صباحاً ومرة مساءاً لمدة خمس أيام، أو يتاح استخدام عصير الليمون في فتحتي الأنف مرتين يومياً وذلك لعلاج الجيوب الأنفية، أما اللحمية فلابد من إجراء عملية جراحية لاستئصالها.

علاقة تضخم اللوزتين باللعاب

يعتبر أحد الأسباب الرئيسية الهامة التي تسبب ظهور لعاب على الوسادة، وهو سبب مباشر لعدم استطاعة الشخص التنفس عبر الأنف واضطراره للتنفس خلال النوم عبر الفم، وهو ما يسبب ظهور اللعاب بعد الاستيقاظ على الوسادة.

يعتبر الحل الفعال والوحيد والسريع لهذا الأمر هي الغرغرة باستخدام الليمون، أو يمكن تناول المشروبات الساخنة بطريقة مستمرة منها اليانسون والزعتر والمشروبات الطبيعية الساخنة الأخرى.

أسباب وجود لعاب على وسادتك عند استيقاظك من النوم تعرفنا عليها في هذا المقال، و استطعنا التعرف على أمثل الطرق لحل هذه المشكلة بطريقة بسيطة.