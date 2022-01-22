نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة من النشا اعملي أحلى زلابية بطعم رائع لتحلية سهلة في الشتاء في المقال التالي
تعد الزلابية من الحلويات الشهية التي يتم تقديمها كتحلية بعد تناول الطعام وهي من الحلويات المشهورة والمعروفة في مصر ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطعم مميز ونكهة رائعة، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي العجين والشربات ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الزلابية الشهية في المنزل.
مقادير عمل الزلابية
تحتوي الزلابية على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي كما يلي:-
- ٢ كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ربع ملعقة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة من السكر.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- كوب وربع من الماء.
- جوز الهند للتزيين.
طريقة عمل القطر
- نصف ملعقة من الفانيليا.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ٢ كوب من السكر.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الزلابية الشهية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع النشا والملح والخميرة ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة السكر مع الفانيليا والماء مع الاستمرار بالعجن حتى نحصل على عجينة شبه سائلة.
- ثم نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة لا تقل عن ساعتين تقريباً.
- بعد ذلك نقوم بتقليب العجينة بعد مرور ساعة ثم نتركه مرة آخرى لمدة ساعة.
- ثم نضع طاسة على النار ونضع بها الزيت مع إشعال النار حتى يسخن، ثم نحضر طبق صغير به زيت ثم نقوم بتغميس الملعقة الصغيرة به مع تقطيع الزلابية ووضعها في الزيت الساخن.
- نقوم بتكرار هذه حتى تنتهي كمية العجين، مع تقليب العجين حتى تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نخرج الزلابية من الزيت وتوضع في الشربات مباشرة، ثم نقوم بتغميسها في جوز الهند ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى زلابية شهية لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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