بملعقة من النشا اعملي أحلى زلابية بطعم رائع لتحلية سهلة في الشتاء

تعد الزلابية من الحلويات الشهية التي يتم تقديمها كتحلية بعد تناول الطعام وهي من الحلويات المشهورة والمعروفة في مصر ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطعم مميز ونكهة رائعة، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي العجين والشربات ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الزلابية الشهية في المنزل.

مقادير عمل الزلابية

تحتوي الزلابية على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي كما يلي:-

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من السكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب وربع من الماء.

جوز الهند للتزيين.

طريقة عمل القطر

نصف ملعقة من الفانيليا.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

٢ كوب من السكر.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الزلابية الشهية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-