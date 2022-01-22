أسرار عمل كيكة البسبوسة في البيت باستخدامات مكومات اقتصادية وغير مكلفة

كيكة الرواني أو كيكة البسبوسة هي إحدى أنواع الكيكة الشهيرة في منطقة الوطن العربي وهي عبارة عن خليط من الدقيق والسميد، يعشقها الكبار والصغار نظراً لمذاقها الشهي وقوامها الهش الذي يذوب في الفم بسرعة، وهي من أسهل وصفات الحلويات التي يمكن إعدادها بسرعة في البيت وتقديمها في المناسبات المختلفة كحفلات الزفاف والأعياد والتجمعات العائلية كما أنها خفيفة على المعدة ويمكن تناولها في الإفطار إلى جانب كوب من الشاي أو الحليب كما يمكن تناولها في المساء، ويفضلها الأطفال بشكل خاص ولهذا تحرص الأمهات على إعدادها بشكل دوري في البيت، وفي هذا الكم نقدم لكم من خلال الفقرات التالية طريقة عمل كيكة البسبوسة في البيت.

أسرار عمل كيكة البسبوسة في البيت

مع التقدم التكنولوجي الذي تشهده الحقبة الحالية أصبح إعداد الطعام من الأمور السهلة للغاية حيث يكفيك أن تتصفحي الإنترنت للخروج بأشهى الوصفات وأفضلها وتتعلمي كيفية إعدادها في البيت بسهولة بالغة وطريقة عمل كيكة البسبوسة هي إحدى هذه الوصفات والتي تعد واحدة من الوصفات الأكثر طلباً من قبل النساء وفيما يلي نقدم لكم المكونات الخاصة بها وطريقة التحضير، وإليكم المكونات:

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من السميد.

كوب من السكر.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من جوز الهند المفروم.

ثلاث بيضات.

ملعقة من الفانيليا.

كيس صغير من البيكنج بودر.

مكونات القطر

كوبين من السكر.

عصير ليمون.

كوبين من الماء.

خطوات إعداد كيكة البسبوسة

لن تحتاجي بعد اليوم إلى شراء الكيكة من محلات الحلويات بمبالغ مكلفة وذلك بعد أن تتعرفي على طريقة إعدادها عبر الخطوات التالية.