محتارة تعملي أية غذا تعالى أقولك على أكلة جديدة ومختلفة... طريقة عمل كباب الهندي فى الفرن طعم وريحة جنان

عمل كباب الهندي فى الفرن، يعد الكباب الهندي من أفضل الوجبات ومن أكثر الأكلات طلبا في المطاعم والفنادق الكبرى، ويشتهي تقديمه في المناسبات والأعياد نظرا لدسماته واحتوائه على كمية كبيرة من العناصر الغذائية وتعرف باسم كفتة داوود باشا وتم إضافة بعض الأطعمة والتوابل التي تجعل هذه الآكلة شهية وذلك حسب مكونات كل بلد.

عمل كباب الهندي فى الفرن

مكونات كباب هندي

كيلو من اللحم المفروم

ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة من الملح

نصف ملعقة من الكمون

ملعقة صغيرة من البابريكا الحلوة

نصف ملعقة صغيرة من القرفة

اربع ملاعق من زيت الزيتون أو الزيت النباتي

كيلو من الطماطم التي تم تقسيمها إلى جزيئات صغيرة

خمس ثمرات من الفلفل الأخضر

ثمرة كوسه متوسطة الحجم

ثلاث ثمرات من البصل الأبيض

طريقة تحضير كباب هندي

يتم وضع اللحم المفروم والبهارات والملح ويتم مزجها جيدا ويتم تقسيم اللحم إلى أصابع متساوية الحجم.

يتم تقطيع البصل إلى حلقات متساوية والفلفل الأخضر إلى شرائح متساوية وتقطيع ألكوسه بنفس الطريقة ويتم

وضع أصابع اللحم في أناء معد لدخول الفرن ويوضع عليها الخضروات والطماطم المقطع شرائح ويتم تسويتها في الفرن حتي تأخذ اللون الذهبي وتقدم ساخنة.

طريقة الكباب الهندي على الطريقة الشامية

مكونات الكباب الهندي على الطريقة الشامية

كيلو من اللحم المفروم

نصف كوب من البصل الأبيض المفروم مع ثلاث ثمرات من البصل

نصف كوب من البقدونس المفروم

كيلو من الطماطم الطازجة

كمية من الصنوبر

كمية من الزيت النباتي للقلي

كوب ونصف من الماء

ملعقة صغيرة من دبس الرمان

كمية من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

طريقة تحضير الكباب الهندي على الطريقة الشامية