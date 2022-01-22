أسرار عمل هريسة الشطة وطريقة عملها في المنزل بأسهل الطرق وبمكونات موجودة في كل منزل

تستخدم هريسة الشطة في العديد من الوصفات ومع الكثير من الأطعمة لمحبى الأطعمة الحارقة، وأصحاب الذوق العالي، وهناك بعض الامهات تحرص على صنعها في المنزل وتبحث عن طريقة عملها بطرق سهلة وميسرة لاستخدامها عند إعداد الطعام لما لها من فوائد جمة، وكما أن لهريسة الشطة فوائد عديدة فإن لها أضرار أيضًا ، ومن خلال ذلك النقال سوف تتعرف على مكونات هريسة الشطة وطريقة عملها في المنزل دون الحاجة لشرائها كما أننا سنتعرف على فوائدها وأضرارها وكل ما يتعلق بها عبر موقعنا الرائع ثقفني.

مكونات عمل هريسة الشطة

كيلو جرام شطة حمراء

نصف كوب زيت

ملعقة شاي صغيرة سكر

ربع ملعقة طعام كبيرة كربونات

رشة ملح

طريقة تحضير هريسة الشطة

نقوم بإزالة البذور البيضاء الموجودة داخل قرون الشطة، وبعد انتهاء عملية قمع القرون نقوم بوضعها في إناء على النار مع تهدئة درجة الحرارة.

نقوم بوضع الكربونات والسكر والملح ثم نتركها حوالي 10 دقائق.

نقوم بوضع جميع المكونات في الخلاط ونقومها بفرمها جيدًا.

نضيف الزيت للخليط ونقوم بالتقليب ثم نتركه كي يبرد ثم نقوم بوضعه في برطمان أو علبة داخل الثلاجة ثم نستخدمه حسب الحاجة كمقبلات جانب الطعام وبالهنا والشفا.

فوائد هريسة الشطة الحارة

تعمل على فتح الشهية عند تقديمها مع الطعام.

تعمل على تخفيف آلام المفاصل وخصوصًا كبار السن.

تعمل على تنظيم نبض القلب ونقوم بتنشيط الدورة الدموية.

تعمل على المساعدة في علاج مرض السرطان لأنها تحتوي على مادة الكاسبيسين.

تعمل على خفض نسبة الكولسترول في الدم.

تعمل على تسهيل عملية الهضم، وتقوم بحرق الدهون.

تعمل على حماية الجلطات المفاجئة وتصلب الشرايين والإسهال والشلل.

مفيدة جدًا لمرضى السكري؛ لأنها تحتوي على فيتامين C والأملاح المعدنية المفيدة لجسم الإنسان ويحتاجها بكثرة.

تعمل على حماية الإنسان من الإصابة بمرض الزهايمر

أضرار هريسة الشطة