نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الهوت شوكلت في البيت ألذ مشروب في الشتاء في 3 دقائق فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الهوت شوكلت من أكثر الطرق البسيطة في عملها؛ حيث أن الهوت شوكليت من المشروبات الشتوية الساخنة التي بعث الدفء والحرارة للجسم، كما أن هذا المشروب الرائع يسميه الكثير من الأشخاص مشروب الطاقة، وذلك لأنه عند تناوله يعطي للجسم الطاقة اللازمة، وهذا نظرا لوجود الشيكولاتة من ضمن مكوناته، وهذا ما تتضمنه معكم من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الهوت شوكليت

من خلال المكونات التالية نحصل على مشروب الطاقة اللذيذ في أقل وقت ممكن، ومن ضمن هذه المكونات ما يلي:

كوب ونصف كوب من اللبن الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب كبير من الماء.

كريمة خفق للتزيين.

كوب من الشيكولاتة المبشورة.

طريقة عمل الهوت شوكليت

إذا كنت ترغب في مشروب الهوت شوكلت الرائع؛ فعليك إتباع الخطوات التالية المكونات اللازمة لعمل هذا المشروب، والخطوات هي كالتالي:

يتم إحضار إناء مناسب ثم نضع به اللبن الحليب والماء، ثم نصف كمية الشيكولاتة ثم بعدها يتم إضافة السكر والفانيليا مع التقليب المستمر حتى يتم إذابة السكر والشيكولاته.

ثم نخفض الحرارة إلى متوسطة حتى يغلي.

يتم الصب في كأس التقديم ونزين الوجه بالشيكولاتة المبشورة أو كريمة التزيين حسب الرغبة.

طريقة الهوت شوكليت بالنشا

النشا مع الهوت شوكليت يساعد على تماسك القوام ويكسبة فوائد كثيرة، ومكوناته كما يلي:

المكونات

شيكولاتة جلاكسي سادة.

ملعقة صغيرة من القرفة على حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

2 كوب من اللبن الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من النشا.

2 من ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

طريقة التحضير

يتم إحضار إناء مناسب ونضع به الحليب و النشا والشيكولاتة، ثم نضعهم على نار متوسطة مع التقليب المستمر ونتركهم لمدة دقيقتين، ثم يتم بعد ذلك إضافة الحليب البودرة والملح والقرفة، ومن ثم نسكب الهوت شوكلت في أكواب التقديم مع تزيين الوجه بالشكولاتة المبشورة.