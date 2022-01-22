عاوزة تعملى كرنب من غير ما تسلقة اقولك انا ازاى.... فكرة عبقرية لسلق الكرنب من غير ماء وهيطلع معاكى بالوحدة

فكرة عبقرية لسلق الكرنب من غير ماء ، يعتبر سلق الكرنب من أهم المراحل التي يجب الاهتمام بها من أجل عمل المحشي، حيث يوجد بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون سلق الكرنب بشكل جيد ويمكن أن يخرجوا الكرنب من الماء بعد وقت طويل وذلك يساهم في أن ورق الكرنب يسلق بشكل كبير ولا يمكن استخدامه في الحشو، ومن خلال هذا المقال سوف نحاول في حل هذه المشكلة وتوضيح كيف يمكن سلق الكرنب بدون ماء.

فكرة عبقرية لسلق الكرنب من غير ماء

يمكن من خلال تطبيق هذه الطريقة سلق الكرنب بدون ماء أو بشكل آخر سلق الكرنب بكمية بسيطة جداً من الماء، والطريقة هي:

مكونات سلق الكرنب بدون ماء

كرنبة واحدة.

مناديل للمطبخ.

القليل من الماء.

كمية مناسبة من الملح.

طريقة تحضير الكرنب بدون ماء