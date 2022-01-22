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عمر شويل - جدة عاوزة تعملى كرنب من غير ما تسلقة اقولك انا ازاى.... فكرة عبقرية لسلق الكرنب من غير ماء وهيطلع معاكى بالوحدة - ثقفني
فكرة عبقرية لسلق الكرنب من غير ماء ، يعتبر سلق الكرنب من أهم المراحل التي يجب الاهتمام بها من أجل عمل المحشي، حيث يوجد بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون سلق الكرنب بشكل جيد ويمكن أن يخرجوا الكرنب من الماء بعد وقت طويل وذلك يساهم في أن ورق الكرنب يسلق بشكل كبير ولا يمكن استخدامه في الحشو، ومن خلال هذا المقال سوف نحاول في حل هذه المشكلة وتوضيح كيف يمكن سلق الكرنب بدون ماء.
فكرة عبقرية لسلق الكرنب من غير ماء
يمكن من خلال تطبيق هذه الطريقة سلق الكرنب بدون ماء أو بشكل آخر سلق الكرنب بكمية بسيطة جداً من الماء، والطريقة هي:
مكونات سلق الكرنب بدون ماء
- كرنبة واحدة.
- مناديل للمطبخ.
- القليل من الماء.
- كمية مناسبة من الملح.
طريقة تحضير الكرنب بدون ماء
- نقوم بإحضار الكرنبة وتقطيع أوراقها من الخارج ونقوم بتقطيع الورق المتبقي منها.
- في صينية كبيرة نقوم بإضافة ورق الكرنب ونضع عليه القليل من الماء والملح، ثم يتم وضع مناديل المطبخ عليها ونقوم بوضع الصينية داخل الميكروويف لمدة عشر دقائق أو أقل.
- بعد ذلك يتم إخراج الصينية من الميكرويف وسوف تلاحظين أن الكرنب أصبح مسلوقاً من دون كمية كبيرة من الماء.
- يتم بعد ذلك تجهيز حشوة الكرنب ويتم تحضيرها عن طريق وضع حلة على النار ويوضع بها كمية من الزيت وتركها حتى تسخن، ثم يضاف إلى الزيت البصل المفروم ويتم تقليبه جيداً حتى يذبل ويصبح باللون الذهبي الفاتح، وعندها نقوم بإضافة عصير الطماطم إلى البصل ونضيف الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة وتغطية الحلة وتركها حتى تتسبك ويخرج الزيت على سطح الصلصة تكون في هذا الوقت جاهزة.
- بعد ذلك يتم غسل مقدار مناسب من الأرز وتصفيته جيداً وكذلك غسل الشبت والكزبرة الخضراء والبقدونس وتقطيعهم.
- ثم يتم إضافة الأرز إلى الصلصة وتقليبهم جيداً حتى تختلط الصلصة مع الأرز بالكامل، ثم يتم إطفاء النار
- ثم ضع ملعقة من الثوم المفروم وإضافة الشبت والبقدونس والكزبرة ومزج كل المكونات جيداً.
- نقوم بعد ذلك باستخدام هذه الحشوة في ورق الكرنب ولف الكمية كلها ورصها داخل حلة ثم إضافة مقدار مناسب من الشوربة على المحشي ووضعه على النار حتى تمام النضج.
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