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عمر شويل - جدة فوائد قشر الليمون الرهيبة ستدهشك و لن ترميها بعد اليوم من كثرة الفوائد ولكن حضريها بهذه الطريقة - ثقفني
فوائد الليمون التي لا تحصى ولا تعد والليمون يخلص الجسم من العديد من الأمراض و يقضى على البرد والانفلونزا ويخلصنا من البكتريا الموجودة في الجسم ويزيد مناعة الجسم لأنه يحتوى على اليد من الفيتامينات فيتامين سي و الأحماض التي يحتاجها الجسم ويدخل الليمون فى العديد من الاكلات والحلويات والمشروبات.
أهمية قشور الليمون
نعرف أهمية الليمون ولما له من فوائد والآن سنتعرف على أهمية قشور الليمون أيضا
- كما أنه في الأغلب تناول قشور الليمون لا يفضله العديد لما لها من مذاق لاذع ولكن يمكن التغاضي عن ذلك لما له من فوائد.
- يجب تناول قشور الليمون صباحا على الريق للحصول على أفضل النتائج في تقوية مناعة الجسم.
- كما أن قشور الليمون تحتوي على مواد فعالة والتى تساعد فى تقليل نزلات البرد و الأنفلونزا وخاصة فى فصل الشتاء.
- يعمل قشر الليمون على التخلص من الالتهابات وخاصة التهابات المفاصل.
- يساعد ايضا على تقوية العظام بالجسم.
- لما يحتويه من فيتامين C.
- بالإضافة إلى ذلك يساعد قشر الليمون على تقوية وتعزيز صحة القلب فهو يخلص الجسم متغ الكوليسترول الذي يضر القلب.
- يعمل على حماية الأوعية الدموية فى الجسم.
- يخلص الجسم من العديد من الأمراض المختلفة.
- السكتة القلبية يمكن التخلص منها بتناول قشور الليمون.
التخسيس
- قشور الليمون والليمون بشكل عام يعمل على تخسيس الجسم وخسارة الوزن.
- يدخل في تركيب معظم المركبات والأدوية الطبية التى تساعد فى التخلص من الوزن الزائد.
- تخلص قشور الليمون الجسم من الدهون الزائدة المتراكمة على مدار السنين.
- يلجأ له من يقوم بحمية غذائية طبيعية للتخلص من الوزن الزائد دون الحاجة للعقاقير الطبية والمواد الكيماوية.
- فوائد لا حصر لها للليمون يمكن أن يطرد العديد من الأمراض في الجسم ويقضي على نزلات البرد والإنفلونزا ويزيل البكتيريا من أجسامنا ويحسن مناعتنا لأنه يحتوي على الفيتامينات وفيتامين ج والأحماض التي يحتاجها الجسم. الكثير من الطعام والحلويات والمشروبات.
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