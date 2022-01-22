احذر وفاة أسرة بسبب طهي البطاطس بهذه الطريقة تعرف على السبب قبل فوات الأوان

وفاة أسرة بسبب طهي البطاطس، البطاطس من الأكلات السريعة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، كما أن الأطفال يحبون تناول البطاطس بشكل مميز، لذلك يقبل على تناولها بكثرة في المطاعم المتخصصة في بيع الأكلات السريعة، ولذلك تسعى الأمهات في تخزين البطاطس لعملها في المنزل؛ فلابد من البحث في البطاطس التي تقترب من الفساد أو تكون متعفنة فتقطع الأجزاء الفاسدة، وهذا من أكثر الأضرار التي تضر الجسم ضررا بالغا.

وفاة أسرة بسبب طهي البطاطس

البطاطس التي تتعرض للفساد أو التعفن جزئيا أو كليا يعد تواجدها في الجهاز الهضمي مسببا للكثير من المشاكل الصحية الخطيرة؛ حيث أن تناول البطاطس الفاسدة تعرض الجسم بشكل كبير لجرعة كبيرة من السموم لم يكن الجسم مستعد لها، وهذا ما يسمى بالتسمم الغذائي وبعد تناول البطاطس الفاسدة يكون الجسم في حالة إضطرابات شديدة في أعضاء الجسم؛ فلابد من الإسعافات قبل أن يفقد الشخص حياته.

أضرار تناول البطاطس المصابة بالعفن

البطاطس التي يوجد بها عفونة قد تصيب باقي البطاطس المتواجدة معها وإذا تناولها شخص قد يصاب بأضرار كبيرة، ومن بين هذه الأضرار ما يلي:

الشعور بآلام في جميع أجزاء الجسم مع عدم الشعور بالاتزان.

يشعر الإنسان بتناوله من البطاطس المصابة بالدوخة والغثيان والقئ المستمر مما يجعل الجسم في حالة اضطراب.

ألم شديد في البطن مع التقلص الشديد.

الشعور بالصداع الشديد وآلام المعدة وإسهال شديد قد يؤدي للجفاف مالم يؤدي إلى إسعافه فقد يفقد الشخص حياته.

عدم قدرة الكبد على مهاجمة كمية السموم الكبيرة التي تعرض لها الجسم.

نصائح عند شراء البطاطس

عند أختيار البطاطس يتم اختيار السليمة والصلبة منها.

كما أن يجب شراء كميات قليلة حتي لا يتم فسادها.

إذا كنتي ترغبين بتخزين كميات كبيرة فيجب عليك اتباع الطرق الصحيحة للتخزين.