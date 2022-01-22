طريقة عمل القرنبيط المقرمش في المنزل بدون ما يشرب زيت نهائي ستبهرك

القرنبيط واحد من أهم الوصفات التي يحبها الكثير، حيث يقومون بصناعتها بشكل مختلف في كل مرة عن غيرها، ونحن اليوم قررنا أن نقوم بعمل القرنبيط المقرمش في المنزل ولكن لا يتواجد به أية نقطة من الزيت حتى يحبه الجميع ويتناوله، كما أننا نعلم تواجد الزيت يتسبب في العديد من المشاكل الصحية للبعض وهو الشيء غير المفضل للبعض الآخر، وبداخل موضوعنا سنوضح خطوات تحضير القرنبيط بسهولة.

طريقة عمل القرنبيط المقرمش

يعتبر تطبيق خطوات عمل القرنبيط المقرمش في المنزل شيء سهل للغاية، كما أن مكوناته تعتبر سهلة أيضًا ولا تحتاج إلى وقت كبير، وتأتي المكونات هكذا:

ثمرة متوسطة من القرنبيط.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الدقيق.

كوب من الكزبرة والشبت المفرومين.

أربعة حبات من البيض.

كوب من الحليب.

ملعقة من البيكنج بودر.

خمس فصوص من الثوم المهروس.

زيت للقلي.

خطوات تنفيذ قلي القرنبيط المقرمش

عليكم البدء في تنفيذ عمل القرنبيط في المنزل من خلال هذه الخطوات: