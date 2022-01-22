نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل القرنبيط المقرمش في المنزل بدون ما يشرب زيت نهائي ستبهرك في المقال التالي
القرنبيط واحد من أهم الوصفات التي يحبها الكثير، حيث يقومون بصناعتها بشكل مختلف في كل مرة عن غيرها، ونحن اليوم قررنا أن نقوم بعمل القرنبيط المقرمش في المنزل ولكن لا يتواجد به أية نقطة من الزيت حتى يحبه الجميع ويتناوله، كما أننا نعلم تواجد الزيت يتسبب في العديد من المشاكل الصحية للبعض وهو الشيء غير المفضل للبعض الآخر، وبداخل موضوعنا سنوضح خطوات تحضير القرنبيط بسهولة.
طريقة عمل القرنبيط المقرمش
يعتبر تطبيق خطوات عمل القرنبيط المقرمش في المنزل شيء سهل للغاية، كما أن مكوناته تعتبر سهلة أيضًا ولا تحتاج إلى وقت كبير، وتأتي المكونات هكذا:
- ثمرة متوسطة من القرنبيط.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- كوب من الدقيق.
- كوب من الكزبرة والشبت المفرومين.
- أربعة حبات من البيض.
- كوب من الحليب.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- خمس فصوص من الثوم المهروس.
- زيت للقلي.
خطوات تنفيذ قلي القرنبيط المقرمش
عليكم البدء في تنفيذ عمل القرنبيط في المنزل من خلال هذه الخطوات:
- علينا أن نقطع القرنبيط إلى قطع مناسبة في الحجم ومن ثم تجهيزها.
- نضع قدر به ماء على النار ونتركها يغلي مع وضع الكمون والملح ثم نضيف به قطع القرنبيط.
- بعد تمام السلق علينا تجهيز الخلطة في وعاء خارجي.
- علينا وضع المكونات الجافة من الدقيق والبيكنج بودر وكذلك النشا ثم نضيف إليهم الملح والفلفل الأسود والكون ونخلطهم جيداً.
- نضع الكزبرة والشبت معهم ونخلطهم مرة أخرى.
- نأتي بمقلاة لوضع الزيت ومن ثم نغمس كل قطعة من القرنبيط في الخلطة وتوضع بالزيت.
- حتى تصل للون الذهبي نخرجهم ويوضع القرنبيط على ورق المطبخ ليتم امتصاص الزيت.
- يعتبر القرنبيط من أهم الوصفات التي يحبها الكثير من الناس لأنه يختلف في كل مرة ، فقد قررنا اليوم صنع قرنبيط مقرمش في المنزل ولكن لا يوجد فيه قطرة واحدة من الزيت ، لذلك يحبه الجميع ونعرف الزيت هناك هي العديد من المشاكل الصحية التي يمكن أن تسبب لبعض الناس ، والتي لا يحبها الآخرون ، وفي موضوعنا ، سنشرح بسهولة خطوات تحضير القرنبيط.
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