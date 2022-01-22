طريقة عمل البان كيك الاصلية زي المحلات

إن البان كيك من الأكلات الشهية التي يتم تناولها على الإفطار ترجع نشأة البان كيك للصين فهو من الأكلات السهلة السريعة التي تعد على الإفطار، ويمكن أخذ بعض منها بين الوجبات وهو أيضاً من الأطعمة المفضلة لدى الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية، لأن به القليل من السعرات الحرارية ولا يحتوي على الكثير من الدهون والدهون المشبعة، وهو مفيد للغاية بصحة الإنسان ولا يسبب السمنة، ونحن هنا لنساعد كم في معرفة طريقة عمل البان كيك الاصلية بالشكل الصحيح الصحي.

طريقة عمل البان كيك الاصلية

إن البان كيك من الأشياء التي تحتوي على قيم غذائية مرتفعة، وهذا ما جعله الفطور المثالي للرياضيين، لأن السعرات الحرارية به قليلة، وبه فيتامينات مثل فيتامين ج، أ والمعادن الهامة لجسم الإنسان من الكالسيوم، الصوديوم، والبوتاسيوم، ونسبة ممتازة من البروتينات ومعها الكربوهيدرات، وهذا هو سبب تنشيطه للجسم بالصباح، والكوليسترول به قليل وإليكم مقادير الوصفة وطريقة تحضيرها.

مقادير البان كيك

بيضة.

كوب دقيق.

ملعقتين بيكنج بودر.

كوب حليب.

ملعقة سكر.

ربع ملعقة فانيلا.

ملعقة زيت كبيرة من الزيت الذي يستخدم في القلية.

ويمكنك أن تضيف المربى أو العسل أو الشوكولاتة أو حتى أي نكهة تفضلها.

طريقة تحضير البان كيك

تضع جميع المكونات من السكر، البيض، البيكنج بودر، الدقيق والفانيلا، ولابد من تقليبهم بشكل جيد إلى أن تمتزج كافة المكونات.

ترفع مقلاة القلية فوق النار ونضيف لها الزيت بالقدر الكافي لكمية البان كيك.

تقوم بصنع هذا المزيج على شكل أقراص وهذا من خلال القيام بتشكيله عبر استخدام مغرفة الطعام.

بعد أن تضع الأقراص فوق النار يتم مراقبتها جيداً إلى أن تنضج ويتغير لونها، ولابد من قلبها على الجهة الأخرى حتى تستوي تماماً وتأخذ اللون الذهبي.

تخرج جميع الأقراص التي قد تغير لونها من الناحيتين.

وبهذا يصبح البان كيك جاهز للتناول يضاف له النكهات التي تريدينها من الشوكولاتة أو المربى، ويمكن عسل أياً الطعم الذي تريدون فهو شيء يرجع لكم.

فوائد البان كيك

إن البان كيك له الكثير من الفوائد التي جعلت الجميع يفضلون تناوله، فهو من الفطائر السهلة بالإعداد لا تأخذ الكثير من الوقت، وإمكانياتها محدودة يمكن للجميع إعدادها، يتم تناول البان كيك كوجبة أساسية بالفطور، أو كشيء بسيط بين الوجبات، لان السعرات الحرارية به منخفضة وقيمته الغذائية عالية، يحتوي على نسبة بروتينات ممتازة يتناول مع الفواكه الطازجة حتى تعدد من الفيتامينات والبروتينات.