نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة عمل المكرونة بالجمبري في 10 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم أسهل طريقة عمل المكرونة بالجمبري حيث أن هذه الوصفة هي مطلب جماهيري لعدد كبير من متابعي الموقع، فهناك عدد كبير من الناس يطلبون هذه الوصفة في المطاعم حتي يستمتعوا بمذاقها المميز ولأنها أكلة خفيفة مفيدة سريعة، فهذه الوجبة مناسبة للسيدات العاملات لأنها سريعة ولربات البيوت حيث يحبها الكبير والصغير، ومن هنا سوف نوح لكم الطريقة الأصلية لعمل المكرونة بالجمبري بمذاق ولا أروع.

طريقة عمل المكرونة بالجمبري

المقادير

نصف كيلو مكرونة اسباجتي أو مكرونة نودلز.

نص كيلو جبنة بارميزان مبشورة.

نصف كوب صنوبر محمص.

ريحان.

3 ملاعق زيت زيتون.

نصف كيلو جمبري مقشر.

ملح.

فلفل.

2 فص ثوم.

عصير ليمون.

طماطم شيري.

طريقة التحضير

نحضر إناء نضع به زيت الزيتون ونضعه علي النار ونضع به الثوم ونقلب ثم نضع الجمبري مع التقليب وتمام التسوية ونضع عصير الليمون والطماطم الشيري المقطعة نصفين وإضافة الصنوبر، ويجب أن يكون التشويح علي نار هادئة حتي لا يفقد الجمبري مذاقه المتميز ووضع الملح والفلفل، ومن جانب أخر يتم سلق المكرونة وتصفيتها من المياه، وبعد تسوية الجمبري في الصوص الخاص به نضع المكرونة علي الجمبري مع التقليب البسيط وبالتالي تأخذ المكرونة مذاق الجمبري المميز وفي النهاية نضع عليها شرائح الجبن البارميزان مع ورقتين من الريحان وتقدم بألف هنا من جانب أخر سوف نوضح لكم الفوائد المذهلة للجمبري والتي سوف نوضحها لكم في السطور القادمة:

1- يحتوي الجمبري علي العديد من العناصر الغذائية المهمة جدا لجسم الإنسان والتي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي وتنشيطه للتصدي لأي عدوة والحماية من الإصابة بالفيروسات.

2- يعمل الجمبري علي حماية الجسم من تصلب الشرايين وتقوية عضلة القلب.

3- يحمي الجمبري الإنسان من الإصابة بالإمراض السرطانية لأنه يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة وهذا يعمل علي تعزيز صحة الجسم.

4- تناول الجمبري يعمل علي تنشيط الذاكرة وزيادة التركيز بشكل أفضل ويعطي نشاط للجسم وبالتالي يتم تعزيز صحة جهازك العصبي.

5- تناول الجمبري يحمي من مرض ألزهايمر والخرف علي المدي البعيد ويجعل الدماغ ذو صحة جيدة.

6- تناول الجمبري مرة واحدة اسبوعيا يعمل علي مد الجسم بالطاقة اللازمة له ويحمي الجسم من الضعف.