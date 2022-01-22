يعاني الكثير من التراكم الجيري ووجود طبقة من الاصفرار على الاسنان حيث أثبتت الأحصاءات بأنه يقوم الأشخاص في أمريكا بصرف مئات وآلاف الدولارات للذهاب إلى أطباء الأسنان لتنظيف اسنانهم لذلك بعد البحث والاطلاع استطعنا أن نجد لكم بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبييض الأسنان في دقائق معدودة.

وصفات تبييض الاسنان

توجد كثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبييض الأسنان بشكل فوري أو تبيضها في اسبوعين وسوف نوضح هذه الوصفات من خلال النقاط التالية:-

نحضر مسحوق الفحم ونضع منه على الفرشاة ونضع قليل من المعجون ونقوم بتفريش الأسنان به.

نحضر فاكهة الفروالة ونقوم بغسلها جيدا وقسمها نصفين وتدليك الأسنان بها.

نحضر صودا الخبز ونضع عليها قليل من الماء وبعض المعجون ونقوم بتفريش الأسنان بها وتستخدم مرة اسبوعيا لأنها تؤدي إلى تأكل اللثة والاسنان وهذا دليل على قوة الوصفة في التخلص من الجير المتراكم على الاسنان.

نصائح لتبييض الأسنان وصحتها

من أبرز نصائح تبييض الاسنان هي النصائح التالية:

يجب تناول الخضروات والفواكه بشكل دائم.

الحرص على تفريش الاسنان مرتين يوميا صباحا ومساء.

توافر محلول الفم دائما معا في الجيب واستخدامه عند تناول الطعام خارج المنزل.

الحرص على شرب الحليب وتناول البيض وذلك لوجود به عنصر الكالسيوم الذي يكون مهما جدا لصحة الأسنان.

عدم التدخين أو الاقتلاع عن التدخين حيث أنه يؤدي إلى تراكم طبقة صفراء على الاسنان

عدم استخدام العنف بواسطة الأسنان مثل فتح شيء معدني أو قطع شيئا بلاستيكيا حتى لا يضر الأسنان.

عدم تناول الكافيهات بكثرة حتى لا تؤثر على شكل الأسنان وصحتها.

في حالة وجود كثير من التراكمات الجيرية يرجى الذهاب إلى الطبيب لتنظيفهم.

تبييض الاسنان في دقيقتين تزيل الاصفرار وتسقط الجير بعد فرك اسنانك بها والنتائج مدهشة