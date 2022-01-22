ضاع عمرنا واحنا بنعمل كيك البراونيز غلط شوفي الجديد وب٢بيضه وبس اتحداكي تقومي تعمليه

يفضل العديد من الأشخاص تناول جميع أنواع الكيك المختلفة وتقوم جميع ربات البيوت دائما من تحضير العديد من الأنواع المختلفة من الكيك حيث يرغب العديد من الأشخاص دائما سواء كان اطفال او كبار من تناولها باستمرار لذلك تبحث العديد من الأمهات عن افضل اصناف الحلويات حتى يتم تقديمها للأسرة، كما يجب أن نشير أن كيكة البروانيز تعتبر من الحلويات المفضلة بصورة كبيرة للغاية للعديد من الأشخاص خصوصا جميع الأطفال سوف نستعرض لكم طريقة عملها بكل سهولة خلال السطور القادمة تابعوا معانا.

المقادير المطلوبة لعمل كيكة البروانيز

يمكنكم تحضيرها بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

كوب ونصف دقيق أبيض منخول.

4 حبات بيض.

كوب سكر.

كوب زيت نباتي.

كوب لبن سائل.

3 ملاعق كبيرة كاكاو بودرة.

2 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير كيكة البروانيز

يمكنكم اعداد هذه الكيكة بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:

اولا يجب عليكم وضع الزيت واللبن والسكر والكاكاو في وعاء الخلاط الكهربائي ثم يتم مزج جميع المكونات مع بعضها مرة أخري جيدا

ثم يتم وضع صوص الشكولاتة في الثلاجة ولكن نصف الكمية.

ثم يتم وضع باقي المقدار المتبقي على البيض والفانيليا ويتم مزج جميع المكونات من جديد مع بعضها.

ثم يتم وضع الدقيق المنخول عليه البيكنج بودر ثم يتم وضع الصوص الشكولاتة لهن أيضا ونقلب من خلال المضرب الكهربائي السلك حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

ثم يتم وضع الكيكة في صينية الفرن المدهونة بالسمنة ورشة من الدقيق

ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٥ دقيقة حتى تنضج .

ثم تخرج الكيكة من الفرن وتترك حتى تبرد تماما ثم يتم سكب صوص الشكولاتة المحفوظ في الثلاجة عليهم وتقدم بالهنا والشفا.