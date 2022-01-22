طرق كثيرة ومختلفة لعمل الكفتة الأصلية من غير ما تفك ولا تكش منك بكل أسراها طعم وريحة تجيب اخر الشارع خطيرة

عمل الكفتة الأصلية من غير ما تفك ولا تكش، تعد كفتة الطاسة من أهم الوجبات السريعة التي يحبها العديد من الأفراد، وأن العديد من السيدات يلجأون إلى إعدادها داخل المنزل بدلا من استخدام الفرن، وقام العديد من شيفات الطبخ بإعدادها في خطوات بسيطة، ولمعرفة الطريقة الأصلية لإعدادها يرجي متابعة مقالنا اليوم.

عمل الكفتة الأصلية من غير ما تفك ولا تكش

مكونات كفتة الطاسة

كيلو لحم مفروم

كوب ماء بصل

ربع كوب برغل

ملعقة كبيرة صلصة

تفل بصل

ربع ملعقة سكر

ربع ملعقة بيكنج بودر

قطعة دهن مبشور

قطعة ليه

ملح وفلفل

كزبرة جافة

قرفة

زنجبيل

خل وزيت

طريقة تحضير كفتة الطاسة

يتم مزج اللحمة المفرومة مع البرغل والدهن وتفل البصل والتوابل ويتم طحنها جيدا للحصول على قوام متماسك.

ثم يتم إحضار أناء واسع على النار ووضع قطعة الليه والزيت وتعد أصابع الكفتة في عيدان الشيش الخشبية.

ويتم وضعها على النار حتي تأخذ اللون الذهبي من الجانبين وتقدم ساخنة مع المقبلات الأخرى.

طريقة الكفتة المشوية على البوتاجاز

مكونات الكفتة المشوية على البوتاجاز

كيلو لحم مفروم بنسبة دهون 20 ٪

1.1/2 كوب بصل مفروم

1/2 كوب بقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة بهارات كفتة أو سبع بهارات

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة

ملعقة كبيرة بابريكا

ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير الكفتة المشوية على البوتاجاز

يتم وضع البصل مع الملح وتركه خمس دقائق وفي أناء آخر يتم وضع اللحم المفروم والبقدونس وبهارات الكفتة والكزبرة والبابريكا والملح والفلفل

ويتم التخلص من السائل الموجود في البصل وتوضع على اللحم المفروم ومزج مكونات الكفتة لمدة 5 دقائق.

ثم توضع في الثلاجة لمدة 60 دقيقة حتى تتجانس جيدا ثم يتم تقطيع الكفتة على شكل أصابع في أسياخ الشوي مع تغطيتها بماء البصل المتبل

وتكرر هذه الخطوة حتي تنتهي عجينة الكفتة.

ثم يوضع إناء واسع على النار مع كمية من الزيت ويتم وضع أصابع الكفتة حتي تأخذ اللون الذهبي وتقدم ساخنة مع المقبلات الأخرى.

طريقة الكفتة المشوية

مكونات تتبيل الكفتة المشوية

كيلو لحم مفروم بنسبة 20% من الدهن

كوب من البقدونس المفروم

ملح حسب الاحتياج

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

وملعقة كبيرة من البهارات لتتبيل الكفتة

ملعقة من النعناع المفروم

بصلة واحدة كبيرة

2 ملعقة من خل التفاح

ملعقة كبيرة من ماء الزهر

طريقة تحضير الكفتة المشوية