كولاجين طبيعي لشد البشرة وتبيضها بمكونات طبيعية من منزلك

يوجد بعض الطرق البسيطة لعمل كولاجين طبيعي لشد البشرة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة بمكونات طبيعية وأمنه على صحة الجلد، فمع تقدم العمر تبدأ التجاعيد في الظهور وذلك بسبب نقص وتوقف إنتاج مادة الكولاجين المعروف بدوره المهم في مرونة الجلد ومنح البشرة النضارة الكافية وجعل البشرة ناعمة وجذابة وتشع حيوية، ومع الأسعار الغير طبيعية للكولاجين أصبحت الكثير من النساء يبحثون عن أفضل الوصفات الطبيعية الفعالة والصحية للتخلص من تجاعيد الوجه وشد البشرة بطرق أمنه لا تسبب أي أضرار على صحة الجلد وأيضاً تكون بأسعار في متناول الجميع إليكم الوصفة في السطور القادمة فتابعونا.

كولاجين طبيعي لشد تجاعيد البشرة

تعد هذه الوصفة من المكونات الطبيعية المتوفرة في كثير من البيوت، كما أنها تساعد البشرة في التخلص من ارتخاء الجلد بالإضافة إلى كونها عامل مهم في تفتيح البشرة مما يعيد لها حيويتها وشبابها، وذلك بدلاً من استخدام كريمات التفتيح التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة ولا تعطي سوى نتيجة وقتية، ولكن المكونات الطبيعية تعطي نتيجة مرضية للشخص مثل صالون التجميل تماماً، إليكم المكونات وطريقة التحضير بالخطوات التالية:

المكونات:

عدد ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق النشا.

مقدار عدد واحد حبة من البطاطس بحجم متوسط .

بياض بيضة واحدة فقط.

طريقة التحضير:

يتم غسل البطاطس جيداً وتقشيرها بعد ذلك يتم بشرها.

نقوم بهرس البطاطس المبشورة بالشوكة من أجل أن نستخلص ماء البطاطس.

يتم مزج كلاً من النشا وبياض البيض وماء البطاطس ويتم خلطهم جيداً.

بعد ذلك يتم وضع طبقة من الخليط على الوجه ويترك لمدة لا تقل عن ثلاثون دقيقة تقريباً.

نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، مع الحرص على عمل ماسك للبشرة يساعد في غلق مسام الوجه بواسطة استخدام قطعة من القطن بها كمية من ماء الورد يتم عن طريقها تدليك البشرة.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة عمل كولاجين طبيعي لشد البشرة بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل ولمزيد من التفاصيل برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.