مشروب الحلبة بالحليب الساخن بخطوات سهلة وبسيطة لتقوية الجسم وتغذيته

مشروب الحلبة بالحليب الساخن لتغذية الجسم وتقويته، تعتبر الحلبة من الأشياء التي تلعب دور كبير في الجسم حيث تعمل على تقوية الجهاز الهضمي وتمنع التهابات المعدة، وتستخدم أيضاً في تسكين كثير من الآلام ومفيدة جداً للفتيات والنساء للرحم تعمل على إدرار الحليب عن الأمهات المرضعات، كما أن تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم وتستخدم أيضاً كعامل مضاد للالتهابات، لذلك ننصح بشربها دائماً ولمن لا يرغب في تناولها بمفردها يخلطها بالحليب، وكثير من الفتيات التي تريد زيادة وزنها تقوم بتحليتها بالعسل الأسود، والآن سوف نعرض لكم مكونات عمل مشروب الحلبة بالحليب الساخن وطريقة إعدادها.

مكونات عمل مشروب الحلبة بالحليب الساخن

تعتبر مكونات عمل مشروب الحلبة بالحليب الساخن من المكونات الصحية التي يجب أن نشربها باستمرار وهذه المكونات كما يلي:-

٢ ملعقة كبيرة من الحلبة الحصى.

كوب من اللبن السائل.

٤ ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

٢ كوب من الماء.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير هذا المشروب من أكثر الطرق التي يقبل عليها الكثير وخاصة الفتيات لفوائد الحلبة المتعددة فهيا بنا نتعرف على الطريقة وهي كالآتي:-

نقوم بتنقية الحلبة جيداً ثم نغسلها بالماء وبعد ذلك نضعها في مصفاة حتى نتخلص من الماء تماماً. نحضر وعاء ونضع به الماء ونضعه على نار متوسطة حتى يغلي الماء ثم نضيف عليه الحلبة الحصى. نغطي الإناء ونتركه على نار هادئة لمدة ١٠ دقائق حتى يتغير لون الماء إلى الأصفر. في ذلك الوقت نضع الحليب في إناء آخر على النار حتى يغلي. ثم نسكب الحليب المغلي على الحلبة ونتركه حتى يغلي مرة واحدة. بعد ذلك نسكب المشروب في أكواب التقديم ونضع السكر على حسب الرغبة ثم نقدمها بألف هنا.

معلومات مهمة عند عمل هذا المشروب

بعض المعلومات التي يجب أن نعرفها عند عمل مشروب الحلبة وهي كما يلي:-