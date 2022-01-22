خلال ساعتين بملعقة نشا حولي شعرك الخشن والمجعد لخيوط حرير أقوي كيراتين طبيعي للشعر

بملعقة نشا فرد الشعر الخشن والمجعد من الممكن لكل فتاة أو سيدة أن تقوم بالتطبيق لتلك الوصفة المتميزة والتي من خلالها يكون من السهل الإزالة لأي شعر يكون مجعد مهما بلغت الدرجة والمستوى لهذا التجعد، حيث أن الشعر الخشن والذي تملأه التجاعيد لا ترغب الفتيات في أن يظهر شعرهن بهذا المظهر لذا تفضلن التطبيق لوصفات طبيعية تهدف إلى تنعيم الشعر والتخلص من أي مظهر سيئ له، وهذا ما يكون من خلال تطبيق لكريم النشا المميز والذي من خلاله يسهل الحصول على وقد خلى تماما من التجعد، مع الكثير من المزايا والفوائد الأخرى والتي نتعرف عليها ما خلال ما يلي في الفقرات القادمة حيث أن النشا له المفعول المميز والأثر رائع حينما يتم تطبيقه على خصلات الشعر الخشنة والمجعدة، ومن خلال تلك السطور المقبلة توضح لمكونات الوصفة وطريقة التحضير السريعة لها.

بملعقة نشا فرد الشعر الخشن والمجعد

من أهم وأفضل المكونات الطبيعية التي من السهل أن يتم التطبيق لها على الشعر الذي يعاني من التجعد للتخلص تماما منه، ومن الملمس الخشن، هو مكون طبيعي ممتاز وهو النشا والذي يعد واحد من بين أفضل و أهم المكونات والتي لها المقدرة على أن تقوم بالتحسين من ملمس الشعر فضلا عن الإزالة المميزة للتجاعيد الخصة بالشعر وبأقل إمكانات، وفيما يأتي توضيح لمكونات الخليط والطريقة المتبعة لتحضير الوصفة.

مكونات وصفة النشا

من أهم وأفضل المكونات التي لا بد وأن تشتمل عليها تلك التركيبة ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقة من النشا.

ملعقة من مكون جل الصبار.

ملعقة من مكون الفازلين.

ملعقة من مكون زيت الزيتون.

ملعقة من مكون زيت اللوز.

عصير الليمون.

ملعقة من زيت السمسم.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من زيت الخروع.

طريقة التحضير للوصفة

الوصفة من اليسير إتمام خطوات تحضيرها من خلال عمل المزج الخفيف ما بين كل المقادير وبعد الخلط لا بد من أن نحصل على الكريم الذي يسهل تطبيقه على خصلات الشعر بهدف تنعيمه وجعله منسدل ومفرود.