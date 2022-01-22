قنبلة التفتيح الفوري من كريم ميبو والنشا للتبيض والتخلص من التصبغات

النشا وكريم ميبو للتبيض وإزالة التصبغات، كريم ميبو هو من أقوى أنواع الكريمات المهدئة والمرطبة للجلد، فهو يتكون من مجموعة من المواد والمركبات الطبية والكيميائية التي تعزز من الجلد وتمنحه النضارة والتفتيح المثالي، كما أنه يلعب دوراً كبيراً في إزالة آثار حب الشباب والبقع الداكنة والتصبغات الجلدية السوداء، مما يجعله واحد من أهم المكونات الطبية التي تدخل في تحضير وصفات تفتيح وتبييض البشرة وتوحيد لون الجلد، وفيما يلي نقدم لكم وصفة النشا وكريم ميبو للتبيض وإزالة التصبغات والبقع الداكنة.

النشا وكريم ميبو للتبيض وإزالة التصبغات

عندما تتحد جزيئات النشا مع كريم ميبو الطبي تصبح نتائج الوصفة مذهلة تستحق التجربة من أجل تبيض الجلد وتفتيح البشرة وعلاج الكثير من المشاكل الجمالية التي تعيق من المظهر المثالي المشرق للبشرة، وهذه طريقة تحضير أقوى وصفة طبيعية من النشا وكريم ميبو للتبيض وإزالة التصبغات:

مكونات الكريم

ملعقة ونصف من كريم ميبو.

ملعقة من دقيق النشا.

نصف ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ربع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

خطوات تحضير الكريم

مزج كريم ميبو مع النشا جيداً لكي يصبح المزيج متجانس.

إضافة زيت جوز الهند وعصير الليمون إلى مزيج الكريم والنشا.

توزيع خليط الكريم على البشرة الداكنة مع التركيز على الأماكن المصابة بالتصبغات والبقع.

ترك الكريم على البشرة لمدة نصف ساعة قبل أن يشطف آثاره بالماء الدافئ والصابون.

النشا وكريم ميبو والزبادي لتفتيح البشرة

كما يمكن إضافة ملعقتين من الزبادي إلى ملعقتين من كريم ميبو وملعقة كبيرة من النشا.

ومن ثم يتم مزج المكونات مع بعضها البعض من أجل الحصول على قوام متماسك وناعم.

ثم يتم وضع الكريم على البشرة المراد تفتيحها، وتركه لمدة ربع ساعة قبل أن تشطف البشرة بالماء الفاتر.

سوف تلاحظين النتيجة من أول استخدام للبشرة.

ويذكر أن هذه الوصفات من كريم ميبو تساهم في تهدئة الجلد وترطيبه والتخلص من احمراره، كما أنه يعمل على تقليل الندبات والتخلص من آثار حب الشباب، حيث أنه مفيد بشكل كبير للبشرة ويعمل على توحيد لون البشرة.