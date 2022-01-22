طريقة عمل المكرونة بالجمبري بطريقة سهلة ومكونات اقتصادية والطعم احلي من الجهاز

سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل مكرونة الجمبري بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير السهلة للغاية، حيث تعتبر هذه الأكلة من أشهر الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص بصورة كبيرة للغاية نظرا لطعمها الرائع والشهي بشكل كبير كما يجب الإشارة أن هناك العديد من ربات البيوت التي تبحث عن طريقة عمل المكرونة بالجمبري بكل سهولة في المنزل بدلا من شرائها من الخارج حيث تعتبر من الوصفات التي تحتوي على العديد من الفتيامنيات المميزة التي تفيد الجسم بصورة كبيرة للغاية.

طريقة عمل المكرونة بالجمبري

لعمل المكرونة بالجمبري يجب علينا احضار عدة مكونات وهي:

نحتاج إلى حوالي نصف كيلو من المكرونة التي تفضلها.

كما أنه لا بد من احضار حوالي 170 جرام صلصة طماطم.

ربع كيلو من الجمبري الطازج أو الجمبري المجمد.

نصف معلقة (ملح، فلفل اسود)

٢ معلقة زيت زيتون.

كزبرة خضراء.

شرائح ليمون للتزيين.

طريقة تحضير المكرونة بالجمبري في وقت قياسي

يمكنكم عمل المكرونة بالجمبري في وقت قياسي من خلال الخطوات البسيطة الآتية:

حيث أنه في البداية يجب عليكم سلق المكرونة بشكل جيد.

ثم يتم تتبيل الجمبري بالملح والفلفل الأسود.

ثم نقوم بوضع الجمبري في الزيت في مقلاة على نار عالية حتى يتغير لونه تماما ويصبح وردي اللون.

ثم يتم تحميل الحميري ونقوم بوضعه بعد ذلك في وعاء كبير ونقوم بوضع الصلصة عليه ونضعهم على النار لمدة دقائق.

ثم يتم وضع هذا النوع من المكرونة عليهم ويتم التقليب بشكل جيد ثم نقوم بوضع الكزبرة الخضراء عليهم.

والخطوة الأخيرة ثم يتم تقديمها بجانب العديد من الأطعمة الأخرى وبالهنا والشفا لكل من يتناول المكرونة بالجمبري.