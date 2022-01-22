ضاع عمرنا بنقطع الكرنب غلط.. فكرة عبقرية لتقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ أكتر من 5 كرنبات في دقائق

تقطيع وسلق الكرنب بدون ماء من الممكن أن نقوم يبه من خلال عدة طرق وبخطوات بسيطة تستطيع ربات البيوت القيام به من خلال الاستعمال لطريقة بسيطة، وتلك الطريقة تساعد في الحصول على الورق جاهز ومسلوق بشكل جيد، حيث أن العديد من ربات البيوت تبحثن عن الطريقة المثلى والتي من الممكن أن تساعد في الحصول على الورق مسلوق بدون الاستخدام للماء، وهذه الطريقة تعتبر من أسرع الطرق المتميزة، والتي من خلالها من السهل الحصول على الورق لين، ويسعل لفه بعد الحشو.

تقطيع وسلق الكرنب بدون ماء

التقطيع والسلق لورق الكرنب بدون ماء من السهل الاعتماد عليها من خلالها خطوات بسيطة جدا، تستطيع كل ربة منزل الحصول السريع على الورق مسلوق جاهزة ومن دون استعمال النار بعد التقطيع بطريق بسيطة وسريعة جدا، ومن خلال الآتي أفضل الخطوات للتقطيع السريع، والسلق دون الما اعتمادا على قوة التسوية بالبخار في الميكرو ويف.

خطوات التقطيع والسلق لورق الكرنب بدون ماء

من أهم الخطوات التي من الممكن أن تساعد كل ربات البيوت للسلق والتقطيع للكرنب بسرعة الصاروخ، وفيما يأتي بيان بتلك الخطوات:

قومي بإحضار الكرنبة على الفلانشة.

أزيلي رأس الكرنبة تماما باستعمال سكين.

بعد ذلك يتم قلب الكرنب ووضعها بشكل معكوس.

طريقة التقطيع تكون باستعمال السكين

وعمل خطوط بالطول ثم بالعرض للكرنبة وتلك الشقوق تكون عميقة لعمل أفضل شكل للورق ويكون متناسق حتى يتم السلق بالطريقة الآتية:

طريقة السلق للكرنب دون الماء

من غير استعمال قطرة ماء يمكنكِ السلق لورق الكرنب بمنتهى السهولة وفي أقل وقت وهذا ما يكون من خلال ما يلي: