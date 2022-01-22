نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 وصفات سحرية لمعالجة الجيوب الأنفية في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساسية الأنف والتهاب الجيوب الأنفية الناتج عن إصابة الممرات الأنفية بعدوي فيروسية، مزعج جدا وأحيانا سيلان الأنف وانسداد الأنف يؤثر على المزاج العام ، كما يتسبب في الصداع والدوخة والأرق وصعوبة في التنفس والتركيز مما يستدعي العلاج السريع لممارسة النشاط اليومي بسلاسة دون إرهاق، فاليكم بعض الحلول البسيطة المتوفرة في المنزل لعلاج حساسية الأنف والحبوب الأنفية والتهدئة من أعراضهم المزعجة.

10 طرق علاجية سهلة وسريعة في المنزل

الشاي الأخضر والبابونج

من المشروبات الساخنة المهدئة التي تعمل تلطيف و تنظيف ممر التجويف الأنف، كما أنه يعمل على زيادة الانتباه والتركيز والتنفس براحة.

أوراق الريحان

لها خصائص في القضاء على البكتيريا ومضادة للالتهاب يمكننا شربة كمشروب وإستنشاق البخار أيضا لتفتيح الجيب الأنفي.

البصل والفجل

يحتوي البصل والفجل على مادة الكبريت ذات الخصائص المضادة للبكتريا، ومن المعروف أن أكل البصل يساعد على تقوية المناعة وفتح الجيوب الأنفية وتحسين حاسة الشم لتعزيزه لعصب الشم والفجل أيضا خاصة إذا كان طازج لتكون نسبة الكبريت في أعلى معدل لها.

الكركم والزنجبيل

يمكننا عمل مشروب من المكونين معا وتحليتهم بالعسل النحل، فللكركم خصائص مضادة للالتهاب ويخفف من إلتهاب الجيوب الأنفية، و جذر الزنجبيل وتقليل كمية السيلان الأنفي خاصة أثناء الليل.

الفلفل الأحمر

مفيد جدا للجيوب الأنفية ويعتبر من أقوي العلاجات ، حيث يقلل من تورمها والتهابها، ويمكننا وضعه في الطعام أو شربه كمشروب في الماء المغلي ويعمل على زيادة المناعه للوقاية من العدوي في المستقبل، وقتل الفيروسات حيث يعمل على التخفيف من المخاط في الممرات الأنفية.

خل التفاح

يحتوي خل التفاح على على عنصر البوتاسيوم الذي يعمل تجفيف الممرات الرطبة للجيوب الأنفية، وأيضا يساعدعلي القضاء على البكتريا والفيروسات في المعدة وأيضا تقليل العدوى الفيروسية وتخفيف إلتهاب الجيوب الأنفية.

مستخلص بذور الجريب فروت

يحتوي على مضاد حيوي لتخفيف عدوي الجيوب الأنفية وتخفيف أي ألام يضاف بعض قطرات من المستخلص على ماء دافئ ويستخدم كرزاز للأنف.

بسلم الليمون

نأخذ حفنة من أوراق بلسم الليمون المجفف ونتركه يغلي في الماء لمدة من 5 إلى 10 دقائق يمكننا الغرغزة والاستنشاق من المزيج لتخفيف الأعراض.

الثوم

غني بمضدات الأكسدة ضد الفيروسات ويزيد من المناعة يمكن تناوله صباحا فص ثوم واحد يبلع بالماء أو الإكثار منه في الطعام.

فيتامين سي

مهم جدا تناول فيتامين سي أثناء وقبل التحسس أو الالتهاب في الجيوب الأنفية لتعزيز مناعة الجسم لمواجهة العدوى الفيروسية وقتل البكتيريا.