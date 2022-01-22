كعك الحليب بدون زبدة ولا سمن سهل وسريع بمكونات من مطبخك

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كعك الحليب من المخبوزات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، وتحرص كثير من الأمهات على إعداد المخبوزات بأنواعها في المنزل لتقديمها كوجبة إفطار خفيفة لأطفالهم مع الشاي أو الحليب، ويتم تحضير كعك الحليب بدون استخدام الخميرة أو الزبدة أو السمن، ولذلك يعتبر من أسرع المخبوزات التي يمكن تحضيرها في وقت قصير ولا تحتاج إلى تخمير، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني،أسهل طريقة لعمل كعك الحليب المقرمش بدون زبدة ولا سمن بمكونات من مطبخك.
مكونات كعك الحليب
كعك الحليب اللذيذ من المخبوزات السريعة التي يمكن تحضيرها بالمكونات البسيطة التالية:-
- 4 أكواب ونصف من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات.
- نصف كوب من نشا الذرة.
- ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون ( الهيل).
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر (10 جرام).
- كوب ونصف من السكر البودرة.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من الزيت النباتي.
- كوب من الحليب الدافئ.
- بيضة بحرارة الغرفة.
طريقة التحضير
يتم تحضير كعك الحليب في المنزل بطريقة سهلة وسريعة وبخطوات بسيطة كالتالي:-
- أولاً نقوم بنخل المكونات الجافة وهى أربع أكواب ونصف من الدقيق، نصف كوب من النشا، رشة صغيرة من الملح، ملعقة كبيرة من البيكنج بودر وملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.
- نضع كوب ونصف من السكر البودرة في إناء عميق، ثم نضيف كوب من الزيت، كوب من الحليب، البيضة بحرارة الغرفة وملعقة صغيرة من الفانيليا ونقلب جيداً حتى يذوب السكر تماماً.
- ثم نضيف المكونات الجافة بالتدريج ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- نقسم العجينة إلى كرات صغيرة ثم نشكلها إلي أصابع ثم نلصق الأطراف مع بعض لتصبح دائرية الشكل.
- ثم نضع الكعك في صينية مدهونة بالزيت ويخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي.
- عند تمام النضج نخرج الصينية من الفرن ويترك ليبرد تماماً ثم يقدم مع كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.
- يمكن الاحتفاظ بالكعك في علبة نظيفة وجافة في درجة حرارة الغرفة لعدة أيام فهو من المخبوزات التي لا تفسد بسرعة.
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