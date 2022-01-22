أخف وأسهل دوناتس بعجينة ذهبية قطنية ناعمة طعمه فى غاية الروعة

كُلنا نفضل المخبوزات السريعة اللذيذة كالقراقيش والدونتس وغيرها وخاصة الدونتس حيث أنها مميزة الطعم والشكل وتجذب الأطفال والكبار إليها وأيضاً تحتوى على قيمة غذائية عالية فهى تعطى الكثير من السعرات الحرارية التى تعطى الجسم طاقة أما طريقة تحضيرها فهي من أسهل المخبوزات فى طريقة التحضير وفى هذا المقال نقدم لكم طريقة تحضير الدونتس فى المنزل مثل المحلات خطوة بخطوة وبمكونات اقتصادية غير مكلفة إليكم الطريقة.

طريقة تحضير الدونتس فى المنزل

مكونات الوصفة:

كوبان من الطحين الأبيض المنخول.

ملعقة من الخميرة الفورية “ملعقة كبيرة”.

ربع كوب من السكر.

ملعقة من مسحوق البيكينج بودر “ملعقة صغيرة”.

بيضة واحدة.

ملعقة من الفانيليا “ملعقة صغيرة”.

ملعقة ونصف من السمنة.

كمية بسيطة من اللبن.

زيت نباتى.

سكر بودرة.

مقادير الصوص:

كوبان من الشيكولاتة المجروش.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من اللبن.

مكونات الزينة:

فورماسيل.

فول سودانى مجروش.

طريقة التحضير:

اولاً نقوم بإحضار وعاء عميق ومتوسط الحجم ونضع فيه كوبان من الدقيق الابيض المنخول وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية ونضيف إليهم ربع كوب من السكر وملعقة صغيرة من البيكينج بودر وبيضة وملعقة صغيرة من الفانيليا ونقوم بتقليبهم مع بعضهم البعض جيداً. نضيف إلى الخليط ملعقة ونصف من السمنة ونقوم بإضافة اللبن للعجن. نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضهم البعض حتى نحصل على عجينة لينة متماسكه. نقوم بتغطية العجين ونتركها جانباً لمدة ساعة من الوقت حتى تتخمر جيداً. بعد مرور الوقت نقوم بفرد العجين ونقطعها حلقات ثم نضعها على صينية الفرن المغطاة بورق الزبدة ونتركها نصف ساعة آخرى لتتخمر. بعد مرور نصف ساعة نقوم بقلى الدونتس ولكن نقليه فى زيت متوسط السخونة.

طريقة تحضير الصوص:

نقوم بوضع ربع كوب من اللبن وربع كوب من الزيت على النار ونتركها حتى يصلوا إلى الغليان. بعد ذلك نضيف إليهم كوبان من الشيكولاتة المجروش ونقوم بتقليبهم بعيداً عن النار.

طريقة التقديم: