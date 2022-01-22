بالمشط فقط هتلفي ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ أكتر من 10 كيلو في دقائق بدون مجهود

بالمشط لف ورق العنب والكرنب طريقة جديدة نتعرف على خطواتها سويا من خلال ما يلي حيث تعتبر وصفة المحشي من بين أبرز الوصفات وأشهرها وأكثرها شعبية بل إن الكثير من الأشخاص يفضلون التناول لهذا النوع من الملفوف حيث أصبحت تلك الوجبة من المأكولات الشعبية والفلكلورية ذات الطابع الشرقي والمصري بالتحديد، وتتعدد الطرق التي تستطيع به كل ربة بيت أن تنجز في عمل وصفة المحشي ولف الورق ولكن أفضل طريقة وأسهل ما بين كل الطرق هي الاعتماد على أداة المشط والتي تعتبر من بين أهم الأدوات التي من الممكن أن يتم اللف من خلالها للورق سواء ورق العنب أو الكرنب بطريقة بسيطة جدا وسهلة نتابعها من خلال الآتي من تلك السطور المقبلة حيث نعرض أهم الخطوات المتبعة للف الورق باستعمال المشط.

بالمشط لف ورق العنب والكرنب

بالمشط من الممكن لكِ أن تقومي بخطوة لف ورق العنب والكرنب وبأسرع الطرق ومن دون أن يكون هناك استهلاك لوقت طويل فقط عليك الاتباع لبعض الخطوات البسيطة والتي ستسهل عليكِ كثيرا اللف للورق بالاستعانة بالمشط، حيث تعتبر أصابع الملفوف هي أكثر الوجبات التي قد تتخذ الوقت الطويل، وهذا ما قد يجعل بعض ربات البيوت تتكاسلن عن اللف للمحشي وإعداده ولكن باتباع تلك الطريقة بالخطوات المقبلة سيكون من الضروري تجريب تلك الطريقة والتي تعد مذهلة في تحضير تلك الوجبة.

خطوات اللف لورق العنب والكرنب بالمشط

من أهم الخطوات التي تساعد في الحصول على الورق ملفوف جاهز باستعمال المشط والخطوات تكون على هذا النحو الآتي: