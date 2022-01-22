نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل المكونات الطبيعية لترطيب البشرة الدهنية الحليب والفراولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تختلف طبيعية كل فرد عن الآخر من حيث نوع البشرة وتتنوع ما بين البشرة العادية أو البشرة الجافة أو المختلطة، أو الحساسة، وتحتاج كل بشرة نوع من العناية مختلف عن الأخرى ولكن أكثر أنواع البشرة التي تكثر مشاكلها هي البشره الدهنية نظراً لأنها تكثر من إفراز الدهون وفي حالة عدم إزالة تلك الدهون أو تنظيفها والعناية بها بشكل مناسب فإن حالة البشرة تصبح سيئة، ويطلق البعض الشائعات أن البشرة الدهنية لا تحتاج إلي ترطيب ولا يجب الالتفات إليها تلك الأقاويل حيث لا بد من العناية الخاصة للبشرة الدهنية حتى تصبح في أفضل حالتها، ويحتاج لبعض المكونات الخفيفة أو المنتجات الطبية ذات الملمس الخفيف خاصة في فصل الشتاء للعناية بالبشرة، ونقدم لكم اليوم مكونات طبيعية منزلية لترطيب البشرة الدهنية بسهولة عبر السطور التالية.

وصفات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية

وصفة الفراولة:

تعتبر الفراولة من الفواكه التي تحتوي على نسبة بسيطة من الترطيب لذلك يمكن استخدامها مع البشرة الدهنية، من خلال تحضير ثلاث ثمرات من الفراولة وتقطيعها إلى قطع صغيرة ثم هرسها للحصول على عجينة أقرب للنعومة ثم يتم إضافة ملعقة كبيرة من العسل الأبيض وأخرى من الكريمة الخالية من النكهات ومزجهم معاً ثم يتم تطبيق خليط الفراولة على الوجه وفرده بعناية على الوجه ويترك الخليط حتى يصبح جاف وبعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الفاتر وتكرار ماسك الترطيب مرتين على الأقل أسبوعياً.

وصفة الحليب للترطيب:

يعتبر الحليب ومشتقات الحليب من أكثر المكونات التي تستخدم في ماسكات العناية بالبشرة والترطيب فهو يحتوي على أحد الأحماض الذي يساهم في عمليات الترطيب وهو اللاكتيك، ويتم تحضير الخلطة عن طريق تحضير فنجان من الحليب بالإضافة إلي ملعقة من عصير الليمون ويتم تقليبه ثم توزيع الخليط على البشرة نتركه لبضع دقائق وبعد ذلك يتم غسله جيداً بالماء وأن يتم غسل الوجه ثلاث مرات أسبوعياً بتلك الوصفة للحصول على أعلى درجة من الترطيب.

وصفة جل الصبار:

يعتبر جل الألوفيرا أو جل الصبار كما يطلق عليه من المكونات الخفيفة على البشر لذلك يصلح للترطيب مع البشرة الدهنية يمكنك استخدام مقدار بسيط جداً يومياً قبل النوم وفرده على الوجه.