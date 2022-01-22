طريقة عمل السينابون في البيت.. وصفة السينامون رول في المنزل بنفس رائحة وطعم السينابون التجاري

طريقة عمل السينابون في البيت، بالطبع يعتبر السينابون من الحلويات الغربية التي أصبحت منتشرة بصورة كبيرة للغاية في الفترة الأخيرة حيث يعشقها العديد من الأشخاص فهو ذات مذاق رائع للغاية ومميز أيضا ولكن الكثير من النساء لا يعرفون طريقة تجهيز السينابون في المنزل على الرغم أنه من الحلويات الغربية السهلة للغاية في التحضير، حيث يمكنكم عمله في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من الخصومات البسيطة وجميع المكونات متوفرة في منزلك أيضا تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة التحضير كما يمكنك إضافة الصوص التي ترغبون فيه سواء كان أبيض أو شكولاتة أو صوص كراميل وقد نكتفي بكل تأكيد برش القليل من شكر البودرة أو بدون أي إضافات كما تحب.

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المقادير المطلوبة لعمل السينابون

أربعة أكواب من دقيق.

نصف كوب زبدة.

نصف كوب حليب.

نصف كوب سكر.

بيضتان.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

كوب ماء دافئ.

تذويب الزبدة والحليب وتخمر العجينة.

نخلط السكر والقرفة لتحضير الحشوة ثم نرشها على العجينة.

لحشو السينابون

ملعقة قرفة

كوب سكر.

نصف كوب زبد

طريقة تحضير السينابون

يمكنكم تحضير السينابون بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: