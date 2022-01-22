نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السينابون في البيت.. وصفة السينامون رول في المنزل بنفس رائحة وطعم السينابون التجاري في المقال التالي
طريقة عمل السينابون في البيت، بالطبع يعتبر السينابون من الحلويات الغربية التي أصبحت منتشرة بصورة كبيرة للغاية في الفترة الأخيرة حيث يعشقها العديد من الأشخاص فهو ذات مذاق رائع للغاية ومميز أيضا ولكن الكثير من النساء لا يعرفون طريقة تجهيز السينابون في المنزل على الرغم أنه من الحلويات الغربية السهلة للغاية في التحضير، حيث يمكنكم عمله في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من الخصومات البسيطة وجميع المكونات متوفرة في منزلك أيضا تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة التحضير كما يمكنك إضافة الصوص التي ترغبون فيه سواء كان أبيض أو شكولاتة أو صوص كراميل وقد نكتفي بكل تأكيد برش القليل من شكر البودرة أو بدون أي إضافات كما تحب.
طريقة عمل الطعمية في البيت بأطعم عجيبة بالتحابيش ذات النكهة مميزة لألذ فلافل
المقادير المطلوبة لعمل السينابون
- أربعة أكواب من دقيق.
- نصف كوب زبدة.
- نصف كوب حليب.
- نصف كوب سكر.
- بيضتان.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة.
- كوب ماء دافئ.
تذويب الزبدة والحليب وتخمر العجينة.
نخلط السكر والقرفة لتحضير الحشوة ثم نرشها على العجينة.
لحشو السينابون
- ملعقة قرفة
- كوب سكر.
- نصف كوب زبد
طريقة تحضير السينابون
يمكنكم تحضير السينابون بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:
- يتم خلط الخميرة بالماء ويتم إصابة معلقتين من السكر ويجب عليكم تركهم حوالي عشر دقائق وثم يتم التقليب بشكل جيد.
- ثم يتم تذويب الزبدة والحليب معا على النار مع الحرص على عدم علي هذا المزيج.
- ثم بعد ذلك يجب عليكم عجن جميع المكونات بالخميرة ثم يجب عليكم ترك العجينة حتى تختمر ثم يتم لف العجينة على شكل مستطيل على منضدة وينك رشها بالدقيق.
- ثم يتم دهن العجينة بالزبدة ثم يتم رش السكر والقرفة على العجينة وبعد ذلك يجب عليكم لفها ثم يتم تقطيعها لمجموعة من القطع المتساوية .
- ثم يتم رش القطع في صينية مدهونة بالزيت.
- ثم يتم إدخالها الفرن لمدة ثلاثون دقيقة على نار عالية ليكون لونها ذهبي.
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