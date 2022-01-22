طريقة عمل الاكلير الأشهر في مملكة الحلويات الغربية.. خطوة بخطوة طريقة التجهيز والحشوة والصوص

طريقة عمل الاكلير الأشهر في مملكة الحلويات الغربية، يكون الاكلير من الاكلات الشهية واللذيذة يعشقه الأطفال ويحبه الكبار فهو هش وخفيف ويعتبر نوع من أنواع الحلويات فتحرص ربات المنازل على عمله بطريقة دائمة، ويتم حشوه بالشكولاتة أو الكاسترد لذلك سوف نوضح طريقة عمله من خلال هذا المقال.

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مكونات عمل الاكلير الهش

أن مكونات عمل الاكلير الهش سهلة ومتوفرة في كل منزل لذلك سوف نوضح أهم مكوناته من خلال الأسطر القادمة:

المكونات

كوب دقيق.

رشة ملح ناعم.

كوب ماء دافئ.

ملعقة زبدة كبيرة.

ثلث كوب سكر.

٤ بيضات.

واحد صفار بيضه للدهان.

فانيليا.

كوب كاسترد.

كوب شكولاتة.

كوب شكولاتة سائلة للتزيين.

طريقة عمل الاكلير

يتم تحضير الاكلير في المنزل بكل سهولة فلا يأخذ وقت أو مجهود لذلك تحرص السيدات على عمله دائما وسوف نوضح طريقة تحضيره من خلال النقاط التالية..

طريقة التحضير