نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الاكلير الأشهر في مملكة الحلويات الغربية.. خطوة بخطوة طريقة التجهيز والحشوة والصوص في المقال التالي
طريقة عمل الاكلير الأشهر في مملكة الحلويات الغربية، يكون الاكلير من الاكلات الشهية واللذيذة يعشقه الأطفال ويحبه الكبار فهو هش وخفيف ويعتبر نوع من أنواع الحلويات فتحرص ربات المنازل على عمله بطريقة دائمة، ويتم حشوه بالشكولاتة أو الكاسترد لذلك سوف نوضح طريقة عمله من خلال هذا المقال.
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مكونات عمل الاكلير الهش
أن مكونات عمل الاكلير الهش سهلة ومتوفرة في كل منزل لذلك سوف نوضح أهم مكوناته من خلال الأسطر القادمة:
المكونات
- كوب دقيق.
- رشة ملح ناعم.
- كوب ماء دافئ.
- ملعقة زبدة كبيرة.
- ثلث كوب سكر.
- ٤ بيضات.
- واحد صفار بيضه للدهان.
- فانيليا.
- كوب كاسترد.
- كوب شكولاتة.
- كوب شكولاتة سائلة للتزيين.
طريقة عمل الاكلير
يتم تحضير الاكلير في المنزل بكل سهولة فلا يأخذ وقت أو مجهود لذلك تحرص السيدات على عمله دائما وسوف نوضح طريقة تحضيره من خلال النقاط التالية..
طريقة التحضير
- ننخل الدقيق بشكل جيد للتخلص من الشوائب والترسبات ثم نخلط عليه الملح ونقلبه جيدا.
- نحضر وعاء أخر نضع به الزبدة والماء ونضعه على النار ونقلبه جيدا.
- نضع عليه السكر ونقلبه حتى تتم إذابة الزبدة.
- نرفع الخليط من على النار بعد ذوبان الزبدة ونقوم بوضع الدقيق عليه ونقلبه جيدا حتى تتجانس المكونات والتخلص من التكتلات.
- نوضع الخليط مرة أخرى على النار ونقلبه لمدة دقيقتين ثم نرفعه من على النار.
- نوضع بعد ذلك البيض ونستمر في الخفق بالتدريج.
- ونضع بعد ذلك صفار البيضة.
- وبعد تمام الخفق والتجانس نحضر كيس الحلواني ونضع به الخليط.
- نحضر صينية ونقوم بدهنها جيدا بالزبدة.
- نخرج الخليط من كيس الحلواني على شكل أصابع في الصينية ويجب أن تكون الأصابع متباعدة لأنه سوف يزيد حجمها وتنتفخ.
- توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة وبعد خمس دقائق نجعلها ١٦٠ درجة وسوف ينضج الاكلير خلال نصف ساعة.
- نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم نقوم بفتحه مثل السندوتش ووضع به الشكولاتة والكاسترد ووضع الشكولاتة السائلة من أعلى.
- يتم تقديمه لأفراد الأسرة وبالهناء والشفاء.
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