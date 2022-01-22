طريقة عمل البسبوسة في البيت.. عروس الحلويات الشرقية بأنجح طريقة من خلاصة نصائح شيفات الحلويات

طريقة عمل البسبوسة في البيت، تكون البسبوسة من الحلويات الشرقية المشهورة في مصر فيحبها الجميع من الكبار والصغار فهي خفيفة وسهلة التحضير ويكثر عملها في العزائم والمناسبات وأيضا في أعياد الميلاد والأعياد الرسمية ويتم عملها في شهر رمضان بشكل مخصوص حيث يفضلها الكثير تناولها بعد الفطار مع الكنافة لذلك سوف نوضح لكم طريقة أعداد البسبوسة بشكل شهي ومميز وطري من خلال هذا المقال.

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مكونات عمل البسبوسة

يتم عمل البسبوسة بطعم شهي ومميز وطري وذلك من خلال المكونات التي سوف نوضحها لكم من خلال النقاط القادمة:

٢ كوب سميد.

٢ كوب لبن زبادي.

كوب سكر.

ربع كوب سمنة سائلة.

٣ ملاعق جوز هند كبيرة.

بيكنج بودر.

فانيليا.

رشة ملح.

شربات تقيل ساخن(كوب ماء، كوب سكر، عصرة ليمون)

طريقة تحضير البسبوسة

يتم عمل البسبوسة بطريقة سهلة وسريعة فهي لا تأخذ وقت أو مجهود ويتم تحضيرها في دقائق معدودة وبعد أن قمنا بذكر المكونات المطلوبة سوف نوضح طريقة التحضير من خلال النقاط القادمة.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع به السميد مع السكر ونخلطهم جيدا. نضع جوز الهند عليهم والملح والفانيليا والبيكنج بودر ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس. نقوم بوضع السمنة السائلة مع كوبان اللبن ونقلب الخليط جيدا للتجانس المكونات. نحضر صينية ونقوم بدهنها جيدا. ونضع بها الخليط ونضغط عليها حتى تكون متساوية في الصينية. نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ويجب أن تكون الفرن ساخنة. بعد نصف ساعة سوف يتم نضجها ويجب أن نتأكد من تمام نضجها قبل خروجها من الفرن. بعد أن يتم خروجها من الفرن نضع عليها الشربات وهي ساخنة ويجب أن يكون الشربات ساخن أيضا.

يتم تحضير الشربات عن طريق وضع كوب من الماء مع كوب سكر وتركهم على النار حتى يصبح قوامه سميك مع عصرة ليمون وكيس فانيليا ويتم سكبه بالتدريج على البسبوسة ويمكن أن تزين بالفستق واللوز وجوز الهند على حسب الرغبة وتقطع وتوضع في أطباق بعد أن تبرد تماما وبالهناء والشفاء.