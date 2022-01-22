نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “جبنة رومي بتاعة زمان”.. اصنعي الجبنة الرومي في منزلك بطريقة سهلة ومكونات اقتصادية في المقال التالي
الجبنة الرومي من ألذ أنواع الجبن المميزة في الطعم والشكل ايضًا، وتتكون الجبنة الرومي من اللبن الحليب بنسبة كبيرة لذلك فهي من أكثر الأنواع فائدة للجسم والأطفال بشكل خاص، لذلك تهتم الأمهات دائمًا بعمل ألذ الساندوتشات لأولادهم منها أثناء الدراسة، ولكنها قد تؤثر في الميزانية المالية لكل ربة منزل وذلك بسبب سعرها المرتفع في الأسواق، ويمكنك الان التخلص من هذه المشكلة والقيام بتجهيزها في المنزل بتكاليف أقل وبطعم الذ، وهذا ما سوف نشير إليه في هذا المقال.
طريقة عمل الجبنة الرومي
يمكنك القيام بعمل الجبنة الرومي في المنزل بمكونات بسيطة غير مكلفة كما هو الحال إذا تم شرائها من المحلات جاهزة،كما امها أيضًا لا تحتاج إلى مجهود أو قت طويل حتى يتم تجهيزها وطريقة التحضير كالآتي:
مكونات عمل الجبنة الرومي
- كيلو من اللبن الحليب كامل الدسم.
- كوب كبير من الزبادي البلدي الطبيعي.
- اربع ملاعق من القشطة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف كوب من الماء المثلج.
طريقة التحضير
- احضري إناء ويفضل أن يكون غويط، ثم أضيفي بداخله اللبن الحليب.
- ارفعي الإناء على النار واتركية حتى يتم الغليان بشكل كامل.
- أضيفي إلى اللبن الزبادي الذي تم تجهيزه، وقلبي المكونات مع بعض جيدًا.
- استمري في التقليب لمدة لا تقل عن خمس دقائق.
- أضيفي في خلال هذه المدة القشطة التي تم تجهيزها، واستمري في التقليب ببطء.
- احرص كوب الماء المثلج، ثم أضيفي بداخل المياه الملح، والفلفل الأسود ايضًا، ثم قلبي المحتويات.
- أضيفي كوب الماء إلى الخليط السابق.
- قلبي المكونات بشكل جيد مرة اخرى.
- احضري قطعة كبيرة من الشاش، وضعيها على مصفاة فوق وعاء.
- اضيفي الخليط بالكامل في قطعة الشاشة الذي تم تثبيتها في المصفاة.
- اتركيها هكذا لمدة يوم.
- ثم قومي بتغير قطعة الشاش بأخرى واضافة المتبقى من الخليط فيها، واتركيها يوم اخر.
- هكذا استمري حتى يصبح الخليط جبن متماسك، وقد تخلص من كل المياه الداخليه به.
- قومي بأخذ هذا الجبن من الشاش، ويمكن وضعه في علبة مربعة الشكل أو مكعبات صغيرة، ثم وضعه في الثلاجة حتى يتم التماسك بشكل أفضل كما هو الحال في الجبن الرومي الجاهزة.
- وهكذا قد تم تحضيرها بنجاح.
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