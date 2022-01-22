“جبنة رومي بتاعة زمان”.. اصنعي الجبنة الرومي في منزلك بطريقة سهلة ومكونات اقتصادية

الجبنة الرومي من ألذ أنواع الجبن المميزة في الطعم والشكل ايضًا، وتتكون الجبنة الرومي من اللبن الحليب بنسبة كبيرة لذلك فهي من أكثر الأنواع فائدة للجسم والأطفال بشكل خاص، لذلك تهتم الأمهات دائمًا بعمل ألذ الساندوتشات لأولادهم منها أثناء الدراسة، ولكنها قد تؤثر في الميزانية المالية لكل ربة منزل وذلك بسبب سعرها المرتفع في الأسواق، ويمكنك الان التخلص من هذه المشكلة والقيام بتجهيزها في المنزل بتكاليف أقل وبطعم الذ، وهذا ما سوف نشير إليه في هذا المقال.

طريقة عمل الجبنة الرومي

يمكنك القيام بعمل الجبنة الرومي في المنزل بمكونات بسيطة غير مكلفة كما هو الحال إذا تم شرائها من المحلات جاهزة،كما امها أيضًا لا تحتاج إلى مجهود أو قت طويل حتى يتم تجهيزها وطريقة التحضير كالآتي:

مكونات عمل الجبنة الرومي

كيلو من اللبن الحليب كامل الدسم.

كوب كبير من الزبادي البلدي الطبيعي.

اربع ملاعق من القشطة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من الماء المثلج.

طريقة التحضير