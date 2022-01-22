طريقة عمل الحواوشي الشعبي الرائع في البيت بالوصفة التقليدية التراثية ونصائح خلاصة خبرة المطاعم المشهورة

طريقة عمل الحواوشي الشعبي الرائع في البيت، هناك بعض الأكلات التي لا يمكن أن نمل منها على الإطلاق، ونقوم بعملها أو شرائها من الخارج بشكل دائم، ولكن العديد يقومون بشرائها لأنها ذات طعم مميز وبها العديد من البهارات المختلفة، ولكن كل ذلك يمكن صنعه بسهولة في المنزل، حيث يمكن اتباع القليل من الخطوات في عمل الحواوشي ليخرج كما نشتريه من الخارج دون دفع الكثير من التكاليف وأيضًا بكميات كبيرة للغاية.

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طريقة عمل الحواوشي مثل الخارج

إذا كنتم تفضلون تناول الحواوشي مثل الخارج عليكم اتباع الخطوات القادمة بشيء من الترتيب، حيث تعتبر التكلفة عالية عند شراء واحد من الخبز مع عدم ضمان الجودة، ولكن يمكن صناعته عند شراء هذه المكونات:

خبز مصري بلدي وذلك حسب الرغبة والعدد.

ثمرة متوسطة الحجم من البصل مع تقطيعها وفرمها.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

فلفل أسود.

ملح.

سمن أو زبدة.

حبة من الطماطم المتوسطة المبشورة.

حبة من الفلفل الرومي الحار.

البهارات.

ورق زبدة.

خطوات عمل الحواوشي

يمكن اتباع الخطوات القادمة لصنع حواوشي مميز في المنزل، وهي: