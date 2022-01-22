نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصابع البطاطس الفريسكاس المقرمشة بطريقة سهلة جداً فى المنزل في المقال التالي
تعتبر البطاطس من الوجبات السريعة التى تقدم بوصفات متنوعة، وتعد من الأكلات المحببة لدى جميع أفراد الأسرة من الصغار والكبار، كما انها مفيدة ومغذية وتختلف الطرق التى تقدم بها فى الكثير من المطاعم والمحلات، فمنها الشيبس ومنها الاصابع المقلية، وهذا النوع الذى سوف نقدمه اليوم يعد من الأنواع الاكثر افادة وذلك لاحتوائه مجموعة من التوابل التى تعطيه طعم مختلف عن الأنواع الأخرى وهو عبارة عن عجينة خفيفة يتم تغليف البطاطس بها ثم تغلف بالدقيق المتبل وتقلي، فهيا بنا نتعرف سوياً من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير أصابع البطاطس الفريسكاس المقرمشة بالتفصيل.
مكونات أصابع البطاطس الفريسكاس المقرمشة
تكمن مكونات أصابع البطاطس الفريسكاس فى شراء البطاطس وفى التتبيلة اللذيذة وهى كمايلي:
- كيلو من البطاطس.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب من الدقيق.
- ٢ ملعقة كبيرة من النشا.
- زيت للقلي.
مكونات التتبيلة
- ١ /٢ ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ملعقة كبيرة من البصل البودر.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الكارى.
- ملح وفلفل أسود.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- شطة حسب الرغبة.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل أصابع البطاطس الفريسكاس المقرمشة سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بطريقة ناجحة فى المنزل وهى كمايلي:
- نقوم بتقشير البطاطس وتقطعها الى صوابع وغسلها جيداً، ثم ننشفها كويس من الماء.
- نحضر وعاء مناسب ونضع به الدقيق والنشا والبيكنج بودر والتوابل من الثوم البودر والبصل البودر والبابريكا والكركم والكارى والشطة والملح والفلفل الأسود ونخلطهم مع بعض كويس جدا بواسطة مضرب السيلك اليدوي.
- ثم نحضر وعاء آخر ونقسم الخليط الى نصفين، نصف نضيف اليه كوب من الماء ونعجنه كويس ونغمس صوابع البطاطس فيه ونتركهم فى الثلاجة لمدة ٣٠ دقيقة.بعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونأخذ كل قطعة ونغمسها فى خليط الدقيق والتوابل حتى نغلفها تماماً.
- نضع الزيت فى طاسة على النار ونتركه حتى يسخن، ثم نقلي فيه بطاطس حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي الجميل وتصبح مقرمشة.
- ثم نخرجها من الزيت على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.
- بعد ذلك نضعها فى طبق التقديم وتقدم بجانب الكاتشب أو المايونيز وبالف صحة وعافية.
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