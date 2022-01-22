طريقة عمل شوربة لسان العصفور الليبية بمكعبات اللحم الشهية

تعتبر شوربة لسان العصفور من انواع الشورب التى لها شهرة كبيرة، فهى مشهورة فى الكثير من الدول وخاصة الدول العربية وتختلف الطرق التى تقدم بها، فاليوم سوف نعرض عليكم طريقتها من المطبخ الليبي وهى تتميز بطعمها المنكه بالعديد من التوابل، وكذلك احتوائها على اللحم الذى يعطيها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على البروتين والنشويات، كما انها تعد من الوجبات الساخنة اللذيذة التى تقدم فى فصل الشتاء وذلك لكى تعطى للجسم الدفء والحرارة، لذا سوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني الاخباري مكونات وطريقة تحضير شوربة لسان العصفور الليبية بالتفصيل.

مكونات شوربة لسان العصفور الليبية

تتكون شوربة لسان العصفور الليبية من مكونات مفيدة ومغذية فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كالتالي:

١/٢ كوب من مكرونة لسان العصفور.

ملعقة كبيرة من النعناع الجاف.

بصلة متوسطة الحجم مبشورة.

٢ ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

١/٢ كيلو من اللحم مقطع مكعبات.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة كبيرة من السبع بهارات.

١/٢ ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملح وفلفل أسود.

شطة حسب الرغبة.

٣ ملعقة كبيرة من الصلصة.

٢ حبة من الليمون معصورة.

زيت.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل شوربة لسان العصفور الليبية سهلة وسريعة ويمكنك عملها بكل سهولة وهى كمايلي: