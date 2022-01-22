نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شوربة لسان العصفور الليبية بمكعبات اللحم الشهية في المقال التالي
تعتبر شوربة لسان العصفور من انواع الشورب التى لها شهرة كبيرة، فهى مشهورة فى الكثير من الدول وخاصة الدول العربية وتختلف الطرق التى تقدم بها، فاليوم سوف نعرض عليكم طريقتها من المطبخ الليبي وهى تتميز بطعمها المنكه بالعديد من التوابل، وكذلك احتوائها على اللحم الذى يعطيها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على البروتين والنشويات، كما انها تعد من الوجبات الساخنة اللذيذة التى تقدم فى فصل الشتاء وذلك لكى تعطى للجسم الدفء والحرارة، لذا سوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني الاخباري مكونات وطريقة تحضير شوربة لسان العصفور الليبية بالتفصيل.
مكونات شوربة لسان العصفور الليبية
تتكون شوربة لسان العصفور الليبية من مكونات مفيدة ومغذية فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كالتالي:
- ١/٢ كوب من مكرونة لسان العصفور.
- ملعقة كبيرة من النعناع الجاف.
- بصلة متوسطة الحجم مبشورة.
- ٢ ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
- ١/٢ كيلو من اللحم مقطع مكعبات.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- ملعقة كبيرة من السبع بهارات.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من القرفة.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملح وفلفل أسود.
- شطة حسب الرغبة.
- ٣ ملعقة كبيرة من الصلصة.
- ٢ حبة من الليمون معصورة.
- زيت.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل شوربة لسان العصفور الليبية سهلة وسريعة ويمكنك عملها بكل سهولة وهى كمايلي:
- نحضر حلة مناسبة ونضع بها شوية من الزيت ونضعها على النار حتى تسخن.
- ثم نضيف عليه البصلة المبشورة ونفلبم حتى تذبل قليلاً ثم ثم نضع اللحمة ونشوحها شوية مع البصل.
- بعد ذلك نضيف عليها التوابل من الكركم والقرفة والملح والفلفل والبهارات والكزبرة والصلصة والماء المغلي ونغطيها ونتركها حتى تتدخل فى السوا.
- ثم نحضر طاسة ونضعها على النار زيت ونضعها على النار ونضع بها شوية من الزيت ونضيف لسان العصفو ونشوح حتى يتحمر.
- وبعد ماتدخل اللحمة فى السوا نضيف عليها اللسان السابق تحميره وعصير الليمون والبقدونس المفروم.
- نغطيها ونهدئ النار ونتركها حتى تنضج تماماً مت التقليب من وقت لآخر.
- ثم نرفعها من على النار ونغرفها فى أطباق التقديم وتقدم ساخنة وبالف هنا وشفا،.
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