طريقة عمل بسكويت النشادر بالوصفة الكاملة والنصائح المجربة لإعداد لعجينة وتجهيز الفرن

طريقة عمل بسكويت النشادر بالوصفة الكاملة، بسكويت النشادر يعد من أنواع الحلويات المحببة لدى الكثير من الأشخاص الكبار والصغار؛ حيث أنه يعتبر وجبة إفطار سريعة وعشاء أيضا، كما أن له أشكال وأنواع متعددة على حسب نوع الحشو منه بالزبادي ومنه بالمربى، وكذلك بالشوكولاتة وغيره من الأنواع؛ إلا أنه يحتوي على قيمة غذائية مفيدة للجسم، لذا تبحث الكثير من السيدات على أفضل طريقة لعمل هذه الوصفة لذلك نطرح لكم هذا في مقالنا اليوم.

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طريقة عمل بسكويت النشادر

من خلال مجموعة من المكونات التي نعرضها لكم الآن في عدة نقاط سوف نقدم لكم بسكويت النشادر، ومكوناته هي:

نصف كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع كوب من اللبن الحليب.

ربع كوب من الزبدة.

4/3 كوب من السكر الناعم.

عدد 2 بيضة.

كيس فانيليا.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

الآن يمكنك عمل بسكويت النشادر من خلال الخطوات التالية:

يتم إحضار وعاء عميق ثم نضع بها الزبدة ونقوم بخفقه بالمضرب الكهربائي جيدا بعدها نضيف السكر مع الاستمرار بالخفق حتى يصبح خليط كريمي متجانس لونه فاتح. بعدها يتم إضافة كلا من البيض والفانيليا والملح والنشادر مع الخلط جيدا حتى نحصل على مكونات متجانسة. يتم إضافة الدقيق مع النشا والبيكنج بودر والحليب مع التقليب الجيد. ثم بعد ذلك يمكنك استخدام كيس الحلواني لتشكيل العجينة وترص في صينية مدهونة بالزيت من جميع الجوانب. يتم دخول الصينية داخل فرن متوسط الحرارة. بعد اكتمال النضج نشعل الشواية ليصبح البسكويت ذهبي اللون. ثم يتم إخراجه من الفرن ويقدم بألف هنا وشفا.

ملحوظة هامة يجب إشعال الفرن مسبقا قبل البدء في الوصفة، واستمتعوا بالاسترخاء مع كوب من مشروبكم الساخن المفضل.