الحل السحري لكل مشاكل الكيك وبـ برتقالة واحدة اعملي أحلى كيك برتقال هشة طرية

الكيكة من أكثر الحلويات التى يحبها الكبار والصغار فيمكن تناولها فى الفطار بجانب كوب من الشاى أو فى العشاء، أو كتحلية فهى خفيفة وهشة ولذيذة فى المذاق، لذلك تبحث الأمهات دائما عن أفضل طريقة لعمل الكيكة وخاصة كيكة البرتقال اللذيذة التى تحتوى على مذاق رائع ومميز ورائحة ولون مميزين، كما أن البرتقال من الفواكه التى تحتوى على فيتامين سي والعديد من الفتيامينات والمعادن الأخرى المغذية للجسم، لذا سنوضح لكم الطريقة.

طريقة عمل كيكة البرتقال

تحتاج كيكة البرتقال إلى تكات مميزة حتى تطلع باللون والرائحة والطعم الفريد ويعجب أطفالك، كما إنه يمكن تقديمها فى المناسبات والحفلات، وإعدادها داخل المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة ولا تحتاج إلى وقت فى الطهى، فهى مثل أنواع الكيكة المختلفة ولكن يضاف إليها عصير البرتقال الفريش الذى يميل له كثير من الأطفال، لذا سنوضح لكم أفضل طريقة لعمل كيكة البرتقال اللذيذة داخل المنزل وبدون مجهود.

مكونات كيكة البرتقال

مكونات بسيطة مثل الكيكة العادية ولكن يتم إضافة البرتقال إليها لتصبح باللون والطعم البرتقالي، وكما ذكرنا بأن البرتقال من أفضل الفواكه التى ينصح الأطباء تناولها لاحتوائها على العديد من الفتيامينات المفيدة للجسم، لذا سنوضح لكم المكونات اللازمة.

2 كوب من الدقيق.

كوب من السكر.

زيت كوب واحد.

كوب من عصير البرتقال.

4 بيضات.

رشة ملح.

كيس من البيكنج بودر.

فانيليا.

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المفروم.

خطوات تحضير كيكة البرتقال

يمكنك تحضيرها داخل المنزل بسهولة ولا تحتاج إلى وقت لإعدادها فهى سريعة الطهى وهشة وخفيفة، لذا سنوضح لكم خطوات التحضير.