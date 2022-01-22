علاج الكحة نهائيا والسعال الحاد مهما كان قويا ونتائج من أول يوم مجربة وداعا للكحة طبيعيا

نتيجة لوجود البرد القارس يعاني الكثير منا من الكحة والسعال الشديد إلى جانب حدوث آلام في الرئة نتيجة الكحة الشديدة إلى جانب حدوث إصابات بالبرد والإنفلونزا لذلك استطعنا أن نجد لكم العلاج الفعال والطبيعي لعلاج الكحة سوف نوضحه لكم من خلال هذا المقال.

وصفات لعلاج الكحة بشكل نهائي

لا يوجد علاج واحد لعلاج الكحة والسعال الحاد بل يوجد كثير من الوصفات والمشروبات القوية التي تساعد في التخلص من الكحة والسعال هذه المشروبات هي:-

عشبة الكراوية: حيث تكون هذه العشبة تساعد كثيرا في علاج الكحة وتخفيفها إلى جانب المساعدة على التنفس بشكل صحيح فتعمل على تعزيز الرئه ويجب تناول كوب مغلي من الكرواية يوميا.

مشروب النعناع الساخن: يساعد كثيرا في تدفئة الصدر والتقليل من الكحة والعمل على تهدئتها.

مشروب لبان الذكر: يعمل على التخلص من البلغم الموجود على صدر وتخفيف الكحة.

الليمون: يعتبر تناول عصير الليمون والأفضل أن يكون ساخنًا فهو يحتوي على فيتامين سي وهو الذي يساعد في تقوية المناعة وعلاج أعراض البرد الشديدة والتي منها الكحة الحادة، كما أنه يساعد في التخلص من البلغم المتراكم على الرئة.

بعض المشروبات الأخرى التي تساعد على التخلص من الكحة

العسل الأبيض: تناول ملعقة واحدة منه في الصباح وعلى الريق تساعد في علاج أعراض البرد والكحة الحادة، ويفضل إضافته مع مشروب الليمون الساخن أو الزنجبيل دون الحاجة إلى تناول العقاقير.

مشروب اليانسون: علاج فعال وسريع في تهدئة الكحة الحادة وطارد للبلغم ويساعد في علاج أعراض البرد الشديدة سريعًا.

أوراق الجوافة: تغلى مع كوب من الماء وتشرب ساخنة، وهي من العلاجات السحرية لعلاج الكحة الحادة وعلاج السعال.

مشروب الزنجبيل: من أفضل المشروبات الساخنة لعلاج البرد والتخلص من أعراضه وعلاج الكحة الشديدة والبلغم ومع إضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون والعسل الأبيض يزيد من نسبة العلاج في وقت أسرع.